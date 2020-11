Cascavel e Sorocaba empatam jogo de ida das quartas de final da LNF

Cascavel e Sorocaba empataram por 3 a 3 (veja os gols no vídeo acima), na tarde deste sábado, em partida disputada no ginásio da Neva, em Cascavel, pela partida de ida das quartas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF). Charuto, Alisson e Leozinho marcaram para o Sorocaba. Biel, Carlão e Zequinha anotaram para o Cascavel.

Quem vencer a partida de voltar avança para a semifinal. Em caso de novo empate, o Sorocaba tem a vantagem do empate na prorrogação por ter a melhor campanha.

A segunda e decisiva partida das quartas de final será no próximo sábado, às 13h30, inicialmente no ginásio João Carlos de Camargo, em Votorantim. Após obrigar hospital de campanha, a Arena Sorocaba ainda aguarda aval da prefeitura local para voltar a ser utilizada para eventos esportivos.

Como foi o jogo?

Apesar de jogar fora de casa, o Sorocaba mostrou o motivo de ser dono da melhor campanha na atual edição da Liga Nacional. Propondo o jogo, o time do interior paulista criou as melhores oportunidades até conseguir abrir o placar. Após ótima tabela, Leandro Lino rolou para Charuto colocar o Sorocaba na frente.

O gol sofrido obrigou o Cascavel a sair mais para o jogo. E de tanto insistir, o time paranaense conseguiu o empate em um lance incomum no futsal. Após cobrança de escanteio, Biel apareceu livre na pequena área para cabecear e empatar o confronto.

Quando parecia que o empate seria o resultado parcial ao fim do primeiro tempo, Alisson aproveitou rebote de chute do goleiro Djony e recolocou o Sorocaba à frente no placar, restando apenas 17 segundos para o intervalo.

Na volta do intervalo, os dois times seguiram criando boas chances, mas passaram a se arriscar menos e colocar em prática um jogo mais estudado do que jogado. Após assistência de Leandro Lino, Leozinho tocou na saída do goleiro e ampliou para o Sorocaba.

Poucos minutos depois, o Cascavel voltou a encostar no placar. Carlão recebeu na entrada da área, abriu espaço e bateu no canto. O gol incendiou a partida na reta final.

O gol animou o Cascavel, que passou a controlar as ações da partida. Acuado, o Sorocaba parou e viu Zequinha costurar a defesa e bater forte, no canto de Djony, para empatar o duelo no Paraná.

