CBF divulga novo calendário para 2021; Copa do Brasil será modificada

Por Redação Blog do Esporte





A CBF divulgou nesta quarta-feira (11) o calendário das competições do futebol brasileiro com algumas revisões devido a mudança no cronograma da Copa Sul-Americana para o próximo ano.

A Conmebol confirmou que a Sul-Americana passará a ter um formato parecido com a Libertadores, com fase de grupos na primeira fase.

Com isso, a CBF anunciou que a Copa do Brasil passará a ter sete fases, diferente das oito disputadas na atual temporada. A competição passará a ter 92 equipes, ante 91 em 2020.

Nesta mudança, os 12 clubes que virão da Copa Libertadores e outras competições nacionais entraram a partir da terceira fase, ante as oitavas de final em 2020. Na terceira haverá 20 equipes que virão das fases iniciais.

Outra mudança acontece na data da disputa da Supercopa do Brasil. A disputa entre os campeões do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil será disputada no dia 11 de abril.