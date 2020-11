Claudinho valoriza invencibilidade de Felipão no Cruzeiro e prevê Raposa mais forte após 10 dias sem jogos

(Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)





O Cruzeiro reagiu na Série B. Desde a estreia do técnico Luiz Felipe Scolari, o clube mineiro obteve três vitórias e dois empates. Com o bom retrospecto recente, a Raposa abriu quatro pontos da zona de rebaixamento.

Quem esteve em campo em duas das vitórias cruzeirenses foi o meia-atacante Claudinho. Ele entrou no decorrer dos sucessos diante de Paraná e Botafogo de Ribeirão Preto. Na próxima quarta-feira, o ex-jogador da Ferroviária irá completar 20 anos. Aos poucos conquistando o seu espaço no elenco azul e branco, Claudinho enaltece a reação da Raposa. “Nosso elenco se dedica muito no dia a dia e creio que estamos colhendo dentro de campo todo o nosso esforço. Nossa sequência de jogos tem sido positiva e esperamos estender essa série invicta para ir subindo na tabela de classificação”, comentou o camisa 49.

Bastante jovem, Claudinho não esconde a felicidade de trabalhar com uma referência nacional. “O Felipão tem uma influência muito grande em nossa reação. Tem sido muito especial trabalhar com ele. Não apenas pela experiência e pelas conquistas dele, mas também pelo treinador que é. Sabe o momento de passar confiança e o momento de puxar orelha. Com isso, creio que está tirando o melhor do nosso grupo. Já entrei em duas partidas com ele no comando e sonho com novas oportunidades”, admitiu o atleta que tem nove partidas pelo Cruzeiro.

Com um calendário bastante apertado, enfim, o Cruzeiro terá um tempo longo de preparação para uma partida. O último compromisso da equipe foi no dia 09 de novembro, no empate diante do Guarani. Agora os comandados de Felipão só voltam a campo no próximo dia 20, em casa, contra o Figueirense, às 21h30, no estádio Mineirão. “Esse período veio num momento ideal. Precisávamos descansar um pouco e tirar a tensão da sequência de jogos e viagens. Além disso, o Felipão tem aproveitado esse momento para corrigir alguns erros. Vamos voltar mais fortes para nova sequência de jogos”, opinou Claudinho.