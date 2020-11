Clube Atlético Mineiro firma parceria com plataforma de RH para reestruturar área de gestão

A fim de manter a equipe unida, estimulada e engajada com o propósito do time, o Clube Atlético Mineiro, maior e mais tradicional clube de futebol de Minas Gerais, firma parceria com a Sólides, plataforma completa de gestão de talentos, com People Analytics e Gestão Comportamental. O objetivo do Clube é reestruturar a área de gestão e desenvolver o perfil de liderança de seus colaboradores. A ação, que faz parte de um processo de mudança importante dentro do clube, visa melhorar o relacionamento e traçar planos de carreira para seus funcionários.

Por meio da tecnologia e inteligência artificial adotada pela Sólides, os líderes do clube terão acompanhamento constante do RH para realizar o mapeamento comportamental, desenvolvimento de competências, avaliação de desempenho, pesquisa de clima e performance.

"Traçar os perfis comportamentais dos colaboradores é muito importante para que as empresas possam desenvolver o melhor plano de carreira para eles e identificar e resolver os principais problemas existentes na equipe. Para a parceria com o Atlético, iremos entregar um trabalho minucioso e utilizar nossas tecnologias para criar insights que podem ajudar todas as áreas do clube a melhorar o engajamento e rendimento", afirma Mônica Hauck, CEO e cofundadora da Sólides.

O Clube Atlético Mineiro também fará recrutamento e seleção por meio da plataforma de RH da Sólides e já iniciou o seu processo de recrutamento e seleção pela página personalizada https://atletico.solides.jobs.

A Sólides é a única e primeira HRtech que desenvolveu inteligência artificial para entregar uma jornada completa para o RH: recrutamento e seleção, desenvolvimento e retenção. Com mais de 350 parceiros, a empresa teve crescimento de 81,68% no primeiro semestre de 2020. Somente em 2019, a startup economizou R$ 51 milhões para seus mais de sete mil clientes.

"Será um marco importante para o clube e estamos muito otimistas com os resultados que iremos alcançar. Queremos valorizar cada vez mais nossos colaboradores e traçar um plano de carreira sólido e consistente para eles. Temos certeza de que esse é o caminho certo", comenta Eliane Cabral, superintendente de Recursos Humanos do Galo.