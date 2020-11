Com brasileira no grid, W Series integrará fins de semana da Fórmula 1 em 2021

(Foto: Dan Istitene/Getty Images)





Com a redução no número de etapas da Fórmula 2 e Fórmula 3, categorias de base e de suporte à Fórmula 1, a W Series também passará a integrar o calendário da Fórmula 1 com oito provas em 2021. A categoria, criada pela Federação Internacional do Automobilismo (FIA), tem o objetivo de fomentar a inclusão feminina no esporte a motor e teve como primeira campeã a britânica Jamie Chadwick.

A categoria, que estreou em 2019, contou com 20 pilotos em sua temporada inaugural. Em 2021, a brasileira Bruna Tomaselli, que disputou as categorias de base da Fórmula Indy nos Estados Unidos, será um dos nomes que integrará o novo grid do campeonato.

A parceria possibilitará que a W Series promova suas etapas dentro da programação da Fórmula 1. As etapas, porém, ainda serão definidas e divulgadas. Além disso, a segunda temporada da categoria - inicialmente prevista para 2020, mas cancelada devido à pandemia - valerá pontos para a superlicença da FIA, documento exigido para se guiar um carro de Fórmula 1.

A novidade foi facilitada pela mudança nos calendários da F2 e F3, que normalmente ocupam de oito a 12 fins de semana da F1. A partir de 2021, as duas categorias terão o número de etapas reduzido para sete e oito, respectivamente, abrindo caminho para outras corridas de suporte.

- Quando prometemos que a W Series seria maior e melhor no futuro, a parceria com a Fórmula 1 sempre foi nosso principal objetivo. Queremos que a W Series seja um entretenimento, e será, mas também queremos que ela se torne o principal trampolim de opção para qualquer piloto mulher que queira uma carreira profissional, e nossa proximidade com a Fórmula 1 ajudará nesse processo - disse Catherine Bond Muir, diretora-executiva da W Series.

Diretor esportivo da Fórmula 1, Ross Brawn reforçou o compromisso da categoria de contribuir com mais diversidade no esporte a motor e se disse ansioso para receber a W Series na programação da categoria em 2021:

- Elas tem sido um farol para muitos desde que começaram a correr, em 2019. Acreditamos que é incrivelmente importante dar para todos a chance de alcançar os maiores níveis em nosso esporte e a parceria com a Fórmula 1 mostra nossa determinação para promover essa categoria emocionante e a importância de construir mais diversidade em todo o esporte.

Inicialmente, a W Series tinha planos de promover corridas ao lado da Fórmula 1 nas etapas dos Estados Unidos e México. Embora adiado pela pandemia, a categoria ainda nutre o objetivo de se expandir além da Europa, mirando Ásia e Oceania como prováveis destinos.

Globo Esporte