Com discurso otimista, Moacir Jr. aposta em "reinvenção" para salvar Botafogo-SP na Série B

Com um discurso otimista, o técnico Moacir Júnior foi apresentado oficialmente pelo Botafogo-SP neste domingo e participou de sua primeira coletiva online, disponibilizada pela assessoria de imprensa do clube, através das redes sociais.

Entre os assuntos tratados na entrevista, o treinador falou sobre o desafio de salvar o Pantera do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro e afirmou que deseja reinventar o estilo de jogo do time para buscar o sucesso ao fim da temporada.

- Realmente é uma satisfação grande em estar nesse clube, onde tivemos um 2017 muito positivo. Agora diante do desafio, estamos muito entusiasmados e é uma missão dada em um momento de dificuldade do clube. A gente vai procurar mudar aquilo que for necessário. Existem dentro do elenco jogadores que fazem mais de uma função e a gente vai procurar indicar as melhores posições dentro do modelo de jogo que acreditamos. Conhecemos a Série B, é um campeonato que qualifico ser mais difícil que a Série A, porque os espaços são menores e o grau de competitividade é maior. Então a gente precisa se reinventar dentro do nosso elenco e cada um que tive contato aqui se sentiu motivado a fazer essa mudança. Esperamos que ela ocorra o mais rápido possível - disse o treinador.

Para reforçar ainda mais o trabalho, Moacir revelou que deseja fazer contratações pontuais, mas ressaltou o nível de dificuldade para encontrar opções viáveis no mercado neste momento. Segundo ele, o objetivo é trazer jogadores que sejam capazes de fazer a diferença no time.

- Os reforços serão pontuais, mas não será fácil, porque o mercado está bastante agitado por conta da pandemia. Porém, temos conhecimento, bons relacionamentos e vamos primeiro abraçar esse grupo que está aqui para tentar extrair o melhor deles e após isso pensar pontualmente naquilo que possa vir para agregar e multiplicar, não sendo apenas mais um - afirmou o técnico.

O novo comandante também prometeu dedicação do Botafogo e revelou que deseja mostrar constantemente ao elenco o valor que o clube possui para seus torcedores.

- Dedicação total, buscando ser o primeiro a chegar e ser o último a sair do clube. Quero resgatar os jogadores individualmente, falar com eles sobre a força desse clube, do tamanho que envolve esse projeto, porque foi um sonho que ficou muitos anos adormecido e agora está acontecendo, mas por alguns motivos existe uma turbulência. Conseguindo o êxito da permanência, vamos dar alegrias a muitas famílias, muitos filhos, netos. Queremos mostrar a importância e a tradição do clube aos atletas, buscando resgatar isso no dia a dia, dando o máximo nos jogos - concluiu.

A estreia de Moacir Júnior acontece nesta segunda-feira, quando o Botafogo enfrenta o Avaí, às 20h, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Confira outros trechos da coletiva do novo treinador do Botafogo:

Sobre a experiência adquirida desde o último trabalho no Pantera em 2017

Moacir Júnior: O pensamento é de inteligência, contando com a necessidade do clube. Vamos procurar matar em casa e não morrer fora e dentro desse pensamento existe várias situações que vamos procurar usar as experiências. A gente volta [ao Botafogo] mais experientes, mais respaldados pelo abraço que o mercado deu, com uma licença concluída agora e um bicampeonato no nordeste. Então a gente volta realmente com a vontade de sermos inteligentes e incisivos, porque o Botafogo precisa disso.

O objetivo é passar confiança ao elenco

MJ: Vamos sentir a reação do grupo que está aqui, que foi contratado para fazer uma boa Série B, mas por algumas circunstâncias não está conseguindo. Então nesse momento é importante passar confiança para eles, para que eles possam fazer jogos bons e representar bem o Botafogo conseguindo os pontos que a gente precisa.

As experiências na Série B e a negociação para a chegada ao Pantera

MJ: A gente sabe a dificuldade da Série B, já disputei umas seis, sete vezes por várias equipes e o principal expoente foi em 2014 pelo América-MG, quando lideramos, fomos campeões do primeiro turno, mas por uma fatalidade não fomos campeões naquele ano e não subimos. Passamos por Naútico, Criciúma, entre outros, então veja bem, acredito muito em relação ao que nós nos propusemos. Foi uma negociação rápida, foi feito o contato e o convite e aceitei. Por se daqui, para mim não foi um convite, foi uma convocação e eu espero dar o meu melhor e extrair o melhor desses atletas. Dentro desse trabalho quero procurar passar de uma decepção para uma sensação, porque agora nesse momento é esse o caminho, queremos resgatar o orgulho do torcedor, que a gente conhece bem.

Variações táticas dentro do elenco para buscar os resultados

MJ: A ideia é usar da melhor forma possível os atletas que estão disponíveis. A gente não pode ficar lamentando aqueles atletas que por um motivo ou por outro não vão poder atuar. O futebol é assim, ele não te dá muitas oportunidades para ficar lamentando. Lógico que há uma ideia de mudança sim, porque o cenário exige a mudança de algumas peças e a mudança de atitude, mas isso tem que ser feito da melhor forma possível, com bastante estudo do grupo que a gente tem, focando sempre pontuar. Cada jogo para a gente é uma decisão, vamos colocar isso na cabeça dos atletas, porém, vamos vencer com dedicação, entrega e acima de tudo equilíbrio e inteligência. Espero que a gente consiga êxito nesse desafio.

