Com nova alta de casos, comissão de médicos da Conmebol reforça aos clubes: "Evite relaxamento"

A Conmebol reforçou no fim da semana passada série de cuidados para evitar contaminação e transmissão do novo coronavírus. A Comissão de Especialistas da Conmebol, que tem Jorge Pagura, presidente da comissão de médicos da CBF, e Rodrigo Lasmar, do Atlético-MG e da CBF, pediu aos clube para "evitarem o relaxamento".

A carta foi assinada por Osvaldo Pangrazio, presidente da comissão médica da Conmebol, e por José Astigarraga, secretário geral da associação continental sul-americana. A Conmebol ainda não divulgou qualquer informe sobre o número de casos positivos em suas competições.

Nos últimos dias, Palmeiras, Atlético-MG, Athletico e Vasco - os três primeiros na Libertadores e o último na Sul-Americana - tiveram novo surto de contaminação dentro de delegações.

Entre os pontos de atenção, a comissão lembrava que "tendo analisado o aumento de casos positivos dentro das delegações que participam em nossas competições nas últimas semanas", era necessário respeitar o "protocolo da bolha sanitária de 72 horas" - refere-se aos testes realizados preferencialmente 72h antes de viagens - estabelecido pela Conmebol para reduzir o índice de contágios nos traslados de um país para outro.

O comunicado lembrava que evitar o relaxamento significava adotar comportamento apropriado em concentrações das equipes, nos hotéis, em espaços públicos dento do estádio e, ainda, nas "comemorações após os jogos".

"A Comissão exige que todas as normas estabelecidas no protocolo sejam observadas e requer responsabilidade e vigilância por parte dos diretores e staff médico de cada equipe participante", encerravam a carta os dirigentes da Conmebol.

