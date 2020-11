Como ficará o grid da Fórmula 1 em 2021?

Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte





Em meio as discussões sobre as mudanças no regulamento e possível mudanças de motores na Fórmula 1, principalmente na Red Bull Racing, o grid de largada para a temporada de 2021 da F1 deve ter, no mínimo, cinco mudanças. Vamos saber quais são elas:

Mercedes

A multicampeã da categoria deve ter uma mudança significativa para 2021. A permanência de Lewis Hamilton ainda é incerta, dados aos fatos de mudanças no regulamento e da saída do chefe Toto Wolff da equipe. Hamilton já deixou claro que não tem certeza se estará na equipe no ano que vem.

Red Bull Racing

Max Verstappen assinou um novo contrato com a equipe até 2023, mas há uma cláusula para sua saída ao final de 2021, caso o motor da equipe, que não será mais da Honda no final da próxima temporada, não esteja competitivo o suficiente. Alexander Albon deve sair da equipe, mas ainda não há uma definição.

Ferrari

A mudança na escuderia italiana é a saída de Sebastian Vettel para a chegada de Carlos Sainz, que estava na McLaren. O alemão seguirá para a Aston Martin, antiga Racing Point.

Aston Martin

Aqui a dupla será formada por Vettel, que assinou contrato no segundo semestre deste ano, e possivelmente por Lance Stroll, que terá seu pai no comando-chefe da equipe.

McLaren

A escuderia também terá mudança. Sai Carlos Sainz, que seguirá para a McLaren, e chegada Daniel Ricciardo, que estava na Renault. Lando Norris se mantém na equipe.

Alpine

Em 2021, a Renault passará a se chamar Alpine e terá como pilotos Fernando Alonso, que volta a categoria depois de dois anos fora, e a manutenção de Esteban Ocon.

AlphaTauri

A equipe-satélite da RBR tem Pierre Gasly confirmado, mas deixa vaga aberta após saída de Daniil Kvyat. O japonês Yuki Tsunoda, que faz parte da academia da RBR e que disputa a Fórmula 2 pela Carlin, e o brasileiro Sérgio Sette Câmara, piloto reserva da RBR, são os mais cotados.

Alfa Romeo

A equipe manterá a dupla de 2020 Kimi Raikkonen e Antônio Giovinazzi para 2021.

Haas

A Haas ainda não tem uma dupla definida. Ao menos quatro opções são ventiladas nos bastidores: o brasileiro Pietro Fittipaldi, Louis Deletraz, o vice-líder da Fórmula 2, Callum Ilott, e o líder da F2, Mick Schumacher. Os pilotos da categoria abaixo da F1, caso permaneçam nessas posições, se tornam os mais cotados.

Williams

A equipe de Grove manteve a dupla George Russell e Nicholas Latifi para 2021.