Conmebol adia jogo entre Inter e Boca Juniors pela Libertadores após morte de Maradona

A Conmebol atendeu ao pedido do Boca Juniors a adiou a partida desta quarta-feira contra o Inter, no Beira-Rio, pelas oitavas de final da Libertadores. A entidade já divulgou as novas datas dos duelos: a partida de ida será realizada no dia 2 de dezembro, em Porto Alegre, e o jogo de volta no dia 9, em Buenos Aires.

O clube argentino pediu o adiamento do jogo após a morte de Diego Maradona. O maior ídolo do esporte argentino morreu nesta quarta-feira, aos 60 anos, em Tigres, região metropolitana de Buenos Aires, em decorrência parada cardiorrespiratória.

– A Conmebol, através de sua Direção de Competições de Clubes, tomou a decisão de trocar as datas das partidas de ida e volta das oitavas de final entre Boca Juniors x Internacional devido ao falecimento do astro de futebol Diego Maradona e seu estreito vínculo com o clube argentino – diz um trecho da nota da Conmebol.

Globo Esporte