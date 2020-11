Conmebol decide que final da Libertadores será em 30 de janeiro, no Maracanã

(Foto: Cahê Mota)





A disputa pelo posto de campeão da América do Sul em 2020 terá fim em 30 janeiro de 2021. A Conmebol definiu a data da final da Copa Libertadores, que está mantida para o Maracanã, sede original do jogo único, escolhida ainda no ano passado. A possibilidade de presença de público nas arquibancadas do estádio - que seguem vazias desde março - segue em aberto e dependerá das autoridades de saúde locais.

A confederação ainda não confirmou a data de forma oficial, mas já bateu o martelo. Desta forma, a Libertadores será decidida uma semana depois da Copa Sul-Americana, que terá final única jogada em 23 de janeiro, no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina. O dia 30 de janeiro já havia ganhado força como principal possibilidade para a principal final do continente.

A atual edição da Libertadores, iniciada ainda em janeiro com as fases eliminatórias, teve o calendário intensamente modificado pela pandemia da Covid-19. A fase de grupos chegou ao fim apenas em outubro, e as oitavas de final começarão apenas na última semana de novembro - altura em que, no ano passado, foi jogada a grande final.

Seis clubes brasileiros seguem vivos na disputa e terão a chance de conquistar o título em seu próprio país: Grêmio, Santos, Internacional, Athletico-PR, Palmeiras e Flamengo, o atual campeão, que almeja conseguir o bicampeonato em casa, no estádio onde vem mandando todos os jogos da campanha.

Globo Esporte