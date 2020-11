Corinthians quer áudio de árbitro e VAR contra América-MG; Andrés diz que "não vai ficar barato"

(Foto: GLEDSTON TAVARES/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO)





O Corinthians vai solicitar a escuta da comunicação do árbitro de campo com o árbitro de vídeo na partida contra o América-MG, que culminou com a eliminação do Timão da Copa do Brasil. A insatisfação é por pênalti marcado a favor do Coelho em lance com o lateral-esquerdo Lucas Piton.

Na noite da última quarta-feira, o presidente do clube, Andrés Sanchez, já havia tratado o pênalti como “uma vergonha”.

Agora, tomará medidas formais para manifestar seu repúdio contra a atuação de Wagner do Nascimento Magalhães e Carlos Eduardo Nunes Braga (VAR do jogo).

A intenção do clube primeiro é de ouvir a comunicação entre os árbitros para depois formalizar a reclamação à entidade.

No lance que está sendo questionado, Lucas Piton disputa a bola dentro da área e, de costas, acaba tocando com o braço nela. O árbitro não titubeou em marcar imediatamente o pênalti, confirmado após análise do VAR. Wagner não revisou o lance na cabine de campo.

CBF vai liberar?

O regulamento da Fifa sobre o tema não é claro (pode haver liberação em casos extremos). E a CBF se baseia no regulamento da entidade para, normalmente, não liberar os áudios publicamente.

Mas o Corinthians deve ter acesso ao conteúdo de imagens e áudios se visitar a sede da entidade e solicitar presencialmente a análise do ocorrido.

Globo Esporte