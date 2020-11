CRB contrata o técnico Ramon Menezes, ex-Vasco

O CRB fechou com o técnico Ramon Menezes para substituir Marcelo Cabo. A mudança se deu porque Cabo aceitou proposta do Atlético-GO no último sábado e se despediu do clube.

Anunciado nesta segunda pelo Galo, Ramon fez sucesso no início da Série A deste ano pelo Vasco, mas deixou o clube depois de uma sequência negativa. No comando do time carioca, foram 16 jogos, sendo 12 no Brasileirão, e oito vitórias.

Técnico da nova geração, ele tem 48 anos e comandou até agora, além do Vasco, o Tombense, o Guarani-MG, o Anápolis e o Joinville. Ramon também jogou futebol e foi um meia de muita qualidade, que batia faltas e fazia muitos gols.

A partir de agora, ele tem a chance de tentar o acesso para a Série A com o CRB. Pega o time na 10ª colocação, com 26 pontos.

Perfil - Ramon

Nome completo: Ramon Menezes Hubner

Data de nascimento: 30/06/1972 (48 anos)

Nasceu em: Belo Horizonte (MG)

Último clube: Vasco





Globo Esporte