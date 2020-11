Cruzeiro ainda busca renovação com Fábio e Filipe Machado, que têm contrato até 31 de dezembro

(Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)





O fim do ano se aproxima, e o Cruzeiro, mesmo cercado por incertezas, tenta planejar seu 2021. Em termos de elenco, dois atletas têm contrato apenas até 31 de dezembro e, hoje, não teriam condições de disputar a reta final da Série B: o goleiro Fábio e o volante Filipe Machado.

Oficialmente, o Cruzeiro não comenta sobre negociações em andamento. A competição mais importante do time na temporada está prevista para terminar no fim de janeiro. Hoje, a equipe ainda briga contra o rebaixamento.

Fábio é titular do Cruzeiro há 15 anos. Só ficou fora da equipe – e com chances de efetivamente se tornar reserva – em 2017, após lesão grave no joelho. Retomou a condição e foi importantíssimo no bicampeonato da Copa do Brasil, de 2017 e 2018.

A permanência dele na Toca da Raposa depende de um acerto salarial, já que os vencimentos do atual vínculo estão bem acima do teto acertado para a disputa da Série B. Fábio, assim como outros atletas do elenco, acertaram uma repactuação para seguirem na Toca, com a diferença parcelada a partir de maio de 2021.

Uma eventual permanência na Série B para a próxima temporada dificultaria o acerto dessas contas, além de fazer com que o salário do novo contrato precisasse, mais uma vez, ser adequado ao teto. Principal referência do Cruzeiro em campo no século XXI, Fábio tem 909 partidas e 12 títulos com a camisa celeste.

A situação de Filipe Machado também não é das mais simples. O jogador chegou ao Cruzeiro em janeiro, emprestado pelo Grêmio, na negociação que envolveu a ida de Orejuela para Porto Alegre. O contrato do volante com a Raposa vai até 31 de dezembro, mas, em função de o vínculo com o Grêmio terminar no mesmo dia, não há como prorrogar o empréstimo até o fim da Série B.

Sendo assim, a saída do Cruzeiro, caso queira seguir com o jogador ao menos até o fim da Série B, seria assinar um contrato definitivo. A Lei Pelé determina que um contrato assinado entre clubes e jogadores deveriam ter duração mínima de 90 dias, mas a Medida Provisória 984/2020, assinada em junho passado, permite que sejam firmados, até 31 de dezembro, vínculos válidos por 30 dias.

Régis é outro que tem contrato com o Cruzeiro apenas até o fim do ano e que chegou ao clube por empréstimo, vindo do Bahia. O contrato dele com o Tricolor de Aço vai também até o último dia do ano, mas o acordo com o Cruzeiro já prevê possibilidade de renovação até o fim de 2021.

Globo Esporte