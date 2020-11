Cruzeiro mantém ascensão com Felipão, vence Botafogo-SP e se afasta do Z-4

(Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)





O Cruzeiro na “era Felipão” segue imbatível e em plena recuperação na Série B do Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, a Raposa venceu o Botafogo-SP por 1 a 0, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O gol foi de Airton, de cabeça, aos 25 minutos do segundo tempo.

O resultado afasta o time mineiro da parte de baixo da tabela. Com o novo técnico, já são três vitórias em quatro partidas e uma perspectiva mais otimista em relação ao que foi o primeiro turno do Cruzeiro na Série B.

Ao Botafogo, o time começa o returno da mesma forma que terminou a primeira metade do campeonato, com a vice-lanterna e um lugar que parece cada vez mais cativo na zona de rebaixamento.

Desde a chegada do experiente técnico ao Cruzeiro, o time conquistou dez dos 12 pontos disputados. O time não perde há seis jogos - quatro com Felipão - e já figura na metade da tabela e um pouco mais distante do fantasma do Z-4. A Raposa soma 23 pontos e está na 12ª colocação.

Outro fator a se destacar é a defesa cruzeirense. Nos últimos seis jogos, a zaga não sofreu gol em cinco oportunidades.

Enquanto o Cruzeiro celebra sua reação na Série B, o Botafogo segue seu calvário na zona de rebaixamento - é o vice-lanterna, com 18 pontos. Já são cinco rodadas seguidas no Z-4 e 12 derrotas na competição. Nas contas do técnico Claudinei Oliveira, o time precisaria conquistar 27 pontos em 19 partidas. Agora, restam 18.

Mesmo fora de casa, quem mandou no Santa Cruz foi o Cruzeiro. Em posse, a Raposa teve 63% do tempo com a bola e finalizou oito vezes ao gol, incluindo uma cabeçada de Marcelo Moreno que o goleiro Darley fez ótima defesa. Mas apesar do domínio cruzeirense, o placar ficou zerado na etapa inicial do jogo.

Após um primeiro tempo fraco, o Botafogo melhorou na segunda etapa. Pelas beiradas, o Pantera chegou mais ao gol de Fábio, mas justamente quando parecia dominar o jogo, a Raposa deu o bote. Na primeira boa chegada, aos 25 minutos, Cáceres cruzou na área para Airton, que cabeceou no canto direito baixo e venceu Darley. Após o gol, a zaga cruzeirense apostou na marcação mais baixa, e aproveitou a pouca inspiração do Botafogo para vencer mais uma na Série B e se afastar ainda mais do Z-4.

O Cruzeiro terá outro paulista pela frente: o Guarani. A partida será na segunda-feira, às 20h, no Mineirão. Já o Bota viaja até Aracaju (SE), para enfrentar o Confiança, na terça, às 21h30, no Batistão.

Globo Esporte