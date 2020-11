De lanterna à vice-líder, Sampaio perdeu apenas duas partidas nos últimos 17 jogos da Série B

(Foto: Lucas Almeida / Sampaio Corrêa)





O começo foi desanimador. A equipe perdeu seus quatro primeiros jogos e ficou cinco jogos sem vencer no Brasileiro da Série B. Com problemas com a Covid-19 e passando por uma reformulação de elenco, o Tricolor deixou a lanterna na competição somente na sexta rodada e a zona da degola só virou passado na décima primeira rodada.

Daí então o time maranhense ampliou uma sensacional sequência dentro da competição. Após vitória em casa diante do Náutico, o Sampaio assumiu a vice-liderança da competição com 37 e pontos e chegou a incrível marca de apenas duas derrotas nos últimos 17 jogos da Série B. A Bolívia Querida defende ainda uma série de cinco jogos sem perder no Brasileirão.

Depois das quatro derrotas seguidas na Série B, o Sampaio só perdeu na sétima rodada para o Operário-PR e na 15ª rodada diante do Confiança, ambas no Castelão. Nestes 17 jogos a Bolívia Querida conseguiu todas as suas 11 vitórias na competição e empatou mais quatro jogos.

Foram 37 pontos conquistados dos 51 possíveis em um aproveitamento de 72,5% dos pontos durante este 17 jogos. Juntando toda campanha, o aproveitamento do Tricolor cai para 58,7% por conta das quatro derrotas seguidas no começo da competição.

O Sampaio hoje tem o melhor ataque da Série B com 32 gols marcados e média de 1,5 por jogo. Além disso, é do Tricolor o artilheiro isolado do Brasileirão, Caio Dantas, que marcou 14 gols na competição.

Hoje no G-4, o Tricolor tenta quebrar um jejum de 36 anos sem disputar à Série A do Brasileiro. O clube não disputa a primeira divisão desde 1986.

Globo Esporte