Dome analisa goleada sofrida pelo Flamengo diante do Atlético-MG: "Muito doloroso"

O técnico Domenéc Torrent concedeu entrevista coletiva após a goleada por 4 a 0 imposta ao Flamengo pelo Atlético-MG neste domingo, no Mineirão. O treinador rubro-negro afirmou que a equipe se desconcentrou no início da partida e reconheceu a superioridade do adversário. Na quarta-feira, o Flamengo começa a decidir, no Maracanã, o confronto com o São Paulo por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil.

- É muito doloroso sofrer oito gols em dois jogos, hoje foi muito diferente do jogo contra o São Paulo. Treinamos defensivamente dois dias nessa semana e temos de melhorar. Um time que quer ser campeão não pode sofrer tantos gols. Ofensivamente jogamos bem, mas agora nos últimos jogos fomos muito mal. Quando sofre dois gols em 10 minutos é muito difícil virar o resultado. Temos de melhorar, todos sabemos disso e estamos focados nisso. Vamos melhorar.

Questionado sobre sua permanência no Flamengo, ele afirmou que não perderá "um segundo" pensando no que não pode controlar:

- Acredito no nosso trabalho. Nada vai mudar para mim. Não vou perder nem um segundo de tempo com o que não posso controlar. Não posso controlar o que acontece fora, o que eu posso controlar é melhorar os jogadores.

Confira a íntegra da entrevista de Dome:

Oito gols em dois jogos

Quando ganhamos ou perdemos, ganhamos ou perdemos todos. Não vamos focar só na linha defensiva. Não são só os laterais e os zagueiros que precisam defender, todos têm de defender. Não podemos culpar só os defensores. Todos erramos. Para mim não é a linha defensiva somente. Temos de defender todos, trabalhamos para isso. Antes desses dois jogos que jogamos muito mal defensivamente, acho que estávamos focados, sofríamos gols, mas não essa loucura de gols que sofremos em dois jogos. Todos temos de ajudar a defender e todos temos de ajudar a atacar. Temos três dias para um jogo de mata-mata. Só estamos a um ponto do Inter, lideramos a Libertadores, temos outros jogo, estamos em três competições. Sofremos oito gols em dois jogos, mas estamos a um ponto. Vamos lutar até o último segundo.

Satisfeito com o próprio trabalho?

Ofensivamente, sim. Estou feliz por isso, marcamos muitos gols, hoje criamos oportunidades mas não marcamos. Defensivamente não estamos felizes. Um time que quer ganhar o campeonato, a copa, quer ganhar tudo, não pode sofrer tantos gols. Mas acho que ofensivamente estamos jogando bem, temos de melhorar muito defensivamente.

Permanência

Acredito no nosso trabalho. Nada vai mudar para mim. Não vou perder nem um segundo de tempo com o que não posso controlar. Não posso controlar o que acontece fora, o que eu posso controlar é melhorar os jogadores. Eu acredito no meu trabalho e da comissão técnica, estamos somente a um ponto do Inter, estamos na Libertadores, e estamos nas quartas da copa. Tenho de estar focado no meu trabalho, quando ganhamos também. Se você fala está a oito pontos do Inter, perdemos de 4 a 0 na copa, aí talvez tenhamos um problema grave. Mas estamos a um ponto e acredito no meu trabalho. Isso é um grupo, e um grupo muito forte. Vamos trabalhar muito duro para virar a situação.

Por que não colocar Gabigol e Pedro juntos no segundo tempo?

Muito simples. Tem de saber que o Gabigol só treinou dois dias, e leve, muito leve, porque o perdemos por um mês, o Arrascaeta um mês, o Rodrigo Caio um mês. A cada dia está um pouco melhor, mas ainda não tem ritmo de treinamento, não está 100%. Quando o jogador clinicamente tem alta, tem de treinar. Não é automático. Um jogador ficar fora um mês e em dois dias poder jogar 45 minutos. Olhamos os treinamentos e sabemos o que estamos falando.

Recado para o torcedor

Vamos trabalhar muito duro. Sabemos que é um mata-mata, é um jogo diferente. Hoje foram três pontos, é doloroso, mas um mata-mata é diferente. Eles sabem disso e eu também. Temos de mudar algumas coisas, alguns se machucaram, não sei o que vai acontecer com o Filipe Luís, mas perdemos jogadores também para a Seleção, e temos de seguir adiante. Não podemos parar agora e nos desculpar por isso. Temos um mata-mata contra o São Paulo, vamos tentar jogar com os melhores jogadores dos treinamentos para jogar com o melhor time possível. Falo para os torcedores que tenham confiança nos jogadores, que darão tudo nesse jogo porque sabem da importância da copa para a torcida e para o Flamengo. Vamos lutar para virar tudo isso.

Globo Esporte