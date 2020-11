Em meio a decisões na Série D, Juliano foca em permanência no G-4 e mira “três finais” para o Pelotas

(Foto: Tales Leal | AI ECP)





Restam três jogos para terminar a primeira fase da Série D do Brasileirão. Serão nove pontos em disputa e três vagas para cinco clubes no Grupo 8, já que o Novorizontino está garantido na próxima fase da competição.

A disputa segue intensa, tanto é que a diferença de pontos do 2º colocado para o 6º é de dois pontos. Uma das equipes que luta pela classificação, é o Pelotas, do meia-atacante Juliano.

O jogador, de 25 anos, volta a ficar à disposição após cumprir suspensão na última rodada. “É uma decisão atrás da outra e qualquer ponto ou até mesmo saldo de gols, podem fazer toda a diferença para classificar. Nesse momento estamos no G-4 e temos que trabalhar para continuar assim. Vamos lutar nessas rodadas finais para conquistar os pontos que precisamos para classificar”, destacou o atleta, que acumula dois títulos em duas temporadas pelo clube. Conquistou a Copa FGF ano passado e a Recopa Gaúcha em 2020.

Os três jogos restantes do Pelotas serão, em sequência, contra Caxias-RS, Novorizontino e Marcílio Dias. “Serão três finais para nós. Três adversários difíceis que precisamos encarar para chegar ao nosso primeiro objetivo que é conseguir a vaga para a próxima fase. Agora é focar no confronto com o Caxias para conseguir a vitória. A gente sabe que não vai ser fácil, mas temos condições de vencer”, concluiu.

A partida entre Caxias e Pelotas acontece amanhã (13), às 16h, no Centenário.