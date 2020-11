Equipe RC mantém Daniel Serra e Ricardo Maurício para a próxima temporada da Stock Car

(Foto: Duda Bairros/Vicar)





Comandada por Rosinei Campos, o Meinha, a equipe RC é a primeira a divulgar a renovação de seus pilotos para a temporada 2021 da Stock Car, mantendo a dupla Daniel Serra e Ricardo Maurício.

Tricampeão da principal categoria do automobilismo brasileiro, Daniel vai para o quinto ano consecutivo no time.

- Estou muito feliz de renovar, como eu sempre falei, a Stock Car é onde eu quero estar e essa é a equipe que eu quero andar, uma parceria que me deu os três títulos, nos últimos três anos e com chance de brigar pelo quarto. Agora é acabar o ano com chave de ouro para começar a preparar o próximo - disse Daniel.

Ricardinho, dono de dois títulos, também comemorou a manutenção da equipe.

- É uma notícia maravilhosa, principalmente depois de um ano tão difícil por causa da pandemia. A gente assina contrato anualmente, e no meu caso, isso tem acontecido desde 2009 com o mesmo patrocinador, o que mostra que temos feito um bom trabalho juntos. Esse ano os resultados são positivos, apesar das dificuldades gerais da categoria. Tenho muito orgulho de representar essa marca e claro, de continuar a trabalhar com o Meinha que para mim, é o profissional mais completo da categoria - disse o piloto.

A temporada 2020, caminha para o fim. No próximo final de semana Goiânia recebe a décima e décima primeira das 12 etapas. O encerramento será em Interlagos no dia 13 de dezembro.

