Estratégia do Santos para vencer LDU na altitude teve treino sem oxigênio extra para os jogadores

O Santos não venceu apenas a LDU na última terça-feira, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores. Em Quito, no Equador, o Peixe fez 2 a 1 no adversário, mas superou também os 2.850m de altitude com uma estratégia sem o auxílio de cilindros de oxigênio durante a preparação para o jogo.

Depois da derrota para o Athletico, no sábado, em Curitiba, o Santos chegou a Quito no domingo. No mesmo dia e na segunda-feira, treinou sob os efeitos dos quase 3 mil metros de altitude.

Para ajudar os jogadores na adaptação e buscar o limite do elenco, o Peixe promoveu treinamentos sem o auxílio de cilindros de oxigênio, que servem como "socorro" em caso de falta de ar por causa da altitude.

Durante as atividades, o departamento médico conversou com os jogadores para saber como o elenco se sentiria - e evitar, claro, qualquer tipo de risco. A comissão técnica também dosou a carga dos treinamentos para evitar desgaste em excesso. No geral, não houve problema, como jogadores passando mal.

A preparação para a partida contra a LDU ainda teve outras peculiaridades. A estratégia foi liderada pelo médico doutor Fábio Novi e por dois profissionais das categorias de base, já que os "titulares" se recuperam de Covid-19. Célio Santos, fisioterapeuta, e Guilherme Scarassati, fisiologista, trabalharam com os jogadores.

Além disso, todos os atletas que se recuperaram do novo coronavírus passaram por exames pulmonares antes do jogo contra a LDU. Lucas Veríssimo, Diego Pituca, Jean Mota e Alison estiveram em campo nesta terça-feira e tiveram Covid-19 recentemente.

Quando a bola rolou, o Santos deixou à disposição dos jogadores cilindros de oxigênio. No intervalo da vitória por 2 a 1, alguns atletas utilizaram o equipamento depois de sofrerem no primeiro tempo. Internamente, o Peixe viu o desempenho físico da segunda etapa, inclusive, mais satisfatório, fruto da preparação dos dias anteriores.

O duelo de volta das oitavas é na próxima terça-feira, às 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro. O Santos só precisa do empate para se classificar e pode até perder por 1 a 0, por causa do critério de gols marcados fora de casa.

A LDU tem de vencer por dois ou mais gols de diferença, ou por um gol de diferença em placares acima de 3 a 2. Vitória dos equatorianos por 2 a 1 leva a decisão para os pênaltis.

Globo Esporte