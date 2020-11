Evento de startup abordará a gestão de carreira de atletas no Brasil

Dados do IBGE indicam que cerca de 244 mil brasileiros participam de competições esportivas, todos com um mesmo objetivo: construir uma trajetória de sucesso dentro do esporte. De acordo com dados da Soul Brasil Esportes, startup de gestão de carreira para atletas, 82% não planejam suas carreiras. Com o foco em promover o desenvolvimento dos atletas no país, será realizado entre os dias 23 e 27 de novembro um evento virtual inédito no ramo: a Semana Soul Brasil Experience.

O evento será gratuito para atletas, profissionais e admiradores dos esportes em geral.

Na programação estão nomes como Dafna Blaschkauer (Nike), Glenda Kozlowski (jornalista esportiva), Gabriel Lima (Diretor de Negócios do Real Valladolid Club de Fútbol), Aline Silva (medalhista mundial de Wrestling e fundadora do Mempodera), Paulo Morais (CEO do Espaço Laser), Marcelo Neiva de Lima (Instituto Guga Kuerten).

Ainda estão previstos mais 18 convidados que representam modalidades como futebol, futebol americano, esgrima, handball, tênis de mesa, vela, natação, ciclismo, entre outros.

Além da troca de experiência com atletas que estão no auge da carreira ou seguem por outros rumos dentro do esporte, haverá momentos de troca de informações com diretores de marketing de grandes marcas e investidores em esporte como o Espaço Laser.

Temas como inclusão e retenção da mulher no esporte serão abordadas por atletas e empreendedoras como Aline Silva (Atleta Olímpica de Wrestling), projetos como Pelado Real Futebol Clube e iniciativas de conteúdo e visibilidade como esporte.dela de Juliana Manzato.

De acordo com Maria Teresa Pubio Dias, cofundadora da Soul Brasil Esportes, esse evento é uma oportunidade do setor aproveitar essa pausa que muitos estão fazendo em 2020, visto que foi o ano em que o esporte não aconteceu em razão da pandemia do novo Coronavírus.

“É fato que existe um longo caminho para o atleta se profissionalizar. Mas há um desafio maior ainda: o esporte ser encarado como negócio no Brasil. Muitas vezes o que é preciso é de um primeiro passo e a Semana Soul Brasil Experience é perfeita para quem quer dar um direcionamento mais assertivo na sua carreira como atleta”, afirma a empreendedora.

As inscrições gratuitas podem ser garantidas na página do evento na plataforma Sympla. Há também a possibilidade de efetuar uma “Inscrição Solidária” que beneficiará a ONG Instituto Futebol de Rua que utiliza o esporte, cultura e educação como ferramentas para o desenvolvimento humano para 2500 alunos em 22 cidades de 12 estados no país.

A semana Soul Brasil Experience conta com o patrocínio da Paxe e a parceria do Sports Network, Arena Hub e a Nobre Press Comunicação & Propósito.

Mais informações: https://www.soulbrasil.co/

Inscrições gratuitas: https://www.soulbrasil.co/semanasbexperience





PROGRAMAÇÃO SEMANA SOUL BRASIL

Segunda-feira (23 de Novembro)

19h - O esporte nunca acaba | Como o esporte te prepara para o mundo do trabalho, com Dafna Blaschkauer | Nike.

Terça-feira (24 de Novembro)

11h - O esporte como ferramenta de transformação social, com Marcelo Neiva de Lima (Instituto Guga Kuerten) e Alceu Neto (Instituto Futebol de Rua).

19h - Protagonismo Feminino: Como promover a inclusão e retenção de meninas no esporte, com Júlia Vergueiro (Pelado Real), Aline Silva (Atleta Olímpica de Wrestling) e Juliana Manzato (esporte.dela).

Quarta-feira (25 de Novembro)

Maratona com Atletas: nesse circuito você vai conhecer a trajetória de:

11h - Cléber Gelado (Rugby)

11h30min - Ester Alencar (Futebol Americano)

12h - Fábio Lemes (Esgrima)

18h30min - Roberta Hernandez (Handball)

19h - Gustavo Yokota (Tênis de Mesa)

19h30min - Ana Barbachan (Vela)

Quinta-feira (26 de Novembro)

11h - Desenvolvimento do esporte: a importância do esporte amador no cenário do esporte profissional, com Vinícius Gholmie (iSportistics) e Lucas Rosseti (Liga BFA).

19h - Investimento inteligente no esporte brasileiro, com Paulo Morais (Espaçolaser), Erich Beting (Máquina do Esporte) e André Stepan (Horizm).

20h - A Jornada do Herói, ups, do Atleta, com Phelipe Rodrigues (Natação), Pepo Moraes (Esgrima) e Thainá Araujo (Ciclismo).

Sexta-feira (27 de Novembro)

11h - O valor da imagem | O impacto do branding na carreira do atleta, com Gabriel Lima (Real Valladolid) e Diogo Kotscho (Orlando City).

19h - O esporte nunca acaba | As lições do esporte como lições para a vida, com Glenda Kozlowski.