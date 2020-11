Everton vence o Fulham e Calvert-Lewin retoma artilharia do Inglês

(Foto: Getty Images)





O Everton derrotou neste domingo o Fulham, por 3 a 2, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Inglês. O destaque da partida foi o centro-avante Calvert-Lewin, com dois gols marcados. Ele chegou a 10 nesta edição da Premier League e ultrapassou o sul-coreano Heung-min Son, do Tottenham. O time de Liverpool volta a vencer na competição depois de quatro rodadas (um empate e três derrotas seguidas).

O artilheiro do campeonato (com 10 gols em nove partidas) abriu o placar com menos de 1 minuto de jogo. Richarlison roubou a bola na intermediária, invadiu a área em alta velocidade e tocou rasteiro para Calvert-Lewin completar, a poucos metros do gol.

O Fulham chegou ao empate aos 15 minutos, depois que a boa troca de passes chegou até De Cordova-Reid. Ele tabelou com Cairney, adiantou e chutou cruzado. Mas o segundo gol do Everton foi ainda mais bonito. Ao todo foram 14 passes, envolvendo oito jogadores diferentes, até a assistência de Digne para Calvert-Lewin.

O lateral-esquerdo do Everton ainda anotaria outra assistência no primeiro tempo. Aos 35 minutos, ele cruzou na medida para o volante Doucouré marcar de cabeça, ampliando o placar para 3 a 1.

O Fulham foi melhor no segundo tempo, com mais posse de bola, criou mais oportunidades e conseguiu diminuir as do adversário. Aos 22 minutos, Loftus-Cheek foi derrubado dentro da área por Godfrey, mas Cavaleiro desperdiçou a cobrança de pênalti. Pouco depois o segundo gol enfim veio, no cruzamento de Lookman para Loftus-Cheek. Só que o placar de 3 a 2 no estádio Craven Cottage seguiu até o apito final.

O Everton chegou ao quinto lugar na tabela da Premier League, com 16 pontos. Enquanto isso, o Fulham segue com apenas quatro, na 17ª posição. Na próxima rodada, o Everton enfrenta no sábado o Leeds United. O Fulham encara o Leicester na segunda-feira da outra semana.

Globo Esporte