Fabian Volpi assina e celebra renovação de contrato com o Joinville

Desde 2019 no Joinville, Fabian Volpi e o clube seguirão juntos por pelo menos mais um ano. É que nesta semana o goleiro assinou sua renovação contratual: o vínculo com o JEC agora é até o fim de 2021.

Felicidade não falta. O goleiro sabe que o novo contrato é também motivo de celebração. Fabian Volpi espera ajudar a devolver o Joinville a patamares maiores no cenário nacional. “Extremamente feliz por saber que deu tudo certo e prolongamos por mais um ano meu contrato com o Joinville. É um grande clube, com uma história gigante no futebol e que merece subir logo de divisão. Me sinto honrado por estar aqui e tenho certeza que o JEC viu também sempre meu esforço e comprometimento”, afirmou.

Em busca da classificação na Série D do Brasileirão, o JEC encara no próximo sábado, fora de casa, o Novorizontino. Fabian Volpi sabe que o time terá um jogo complicado pela frente, mas confia no grupo de trabalho. “Nossa preparação está sendo muito boa e estamos todos focados na classificação. É foco total. Claro que temos um adversário complicado. O Novorizontino tem um time muito bom, experiente. Mas vamos fazer nosso jogo. Dependemos só de nós para a classificação e vamos lutar por ela”, finalizou o goleiro do JEC.