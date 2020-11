Favorito à segunda vaga da AlphaTauri, japonês Yuki Tsunoda testa em Imola

(Foto: Reprodução Twitter/Honda Racing F1)







Terceiro colocado na atual temporada da Fórmula 2, o japonês Yuki Tsunoda assumiu pela primeira vez o volante de um carro de Fórmula 1 nesta quarta-feira, em teste com a AlphaTauri no autódromo de Imola a bordo do STR13, carro utilizado pela equipe na temporada de 2018.

Com a confirmação da permanência de Pierre Gasly na equipe italiana em 2021, o japonês é o favorito à segunda vaga no time hoje ocupada pelo russo Daniil Kvyat, ofuscado pelo desempenho do companheiro que, em 2020, conquistou uma surpreendente vitória no GP da Itália e está na décima colocação no Mundial de Pilotos.

Estreante na F2, o japonês faturou duas vitórias na categoria, além de três pódios e três pole positions, correndo pela Carlin. A AlphaTauri tem intenção de que o piloto participe de ao menos uma sessão de treinos livres em 2020 pela equipe; para isso, basta apenas que ele acumule 300km percorridos em um carro da F1.

No entanto, para garantir a vaga na Fórmula 1 na próxima temporada, Tsunoda precisa terminar a temporada da F2 ao menos na quarta posição do campeonato, requisito para a obtenção da superlicença - documento que qualifica um piloto para competir na F1. O japonês ocupa a terceira colocação, com 147 pontos, dois de vantagem sobre Christian Lundgaard, em quarto.

Tsunoda também deve figurar nos testes de pós-temporada promovidos pela Pirelli em Abu Dhabi no próximo mês, voltado para jovens pilotos. Na disputa pela vaga restante na AlphaTauri também está o brasileiro Sérgio Sette Câmara, piloto de testes do time e que corre na Super Fórmula japonesa.

Globo Esporte