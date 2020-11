Joachim Löw segue no comando da seleção alemã mesmo após goleada de 6 a 0 para a Espanha

(Foto: Getty Images)







A federação de futebol da Alemanha (DFB) comunicou nesta segunda-feira que o técnico Joachim Löw continuará no comando da seleção, sem restrições. A decisão foi confirmada após uma teleconferência entre o comitê presidencial, o diretor de equipes nacionais, Oliver Bierhoff, e o treinador.

Joachim Löw estava ameaçado no cargo após a campanha ruim na Liga das Nações, sem se classificar para as semifinais. O estopim foi a goleada histórica de 6 a 0 sofrida para a Espanha, na última rodada da fase de grupos. Estava prevista para o dia 4 de dezembro uma reunião sobre o assunto, mas a conferência foi antecipada para esta segunda, pegando boa parte da imprensa alemã de surpresa.

Na conversa, Joachim Löw teve de explicar a goleada sofrida para a Espanha e o planejamento para a próxima Eurocopa, em 2021. Em nota, a DFB informou que o treinador apresentou suas ideias e planos para o torneio, e que o comitê executivo concordou que o mais importante eram dois aspectos: a qualidade do trabalho da comissão técnica e o relacionamento com os jogadores.

"Um único jogo não pode servir de balizamento para toda a performance geral da seleção nacional e seu treinador", declarou a federação.

A DFB também enalteceu a classificação para a Euro, a permanência na elite da Liga das Nações (a Alemanha havia sido rebaixada na edição anterior, mas voltou ao grupo graças a uma mudança no regulamento), e o fato da seleção estar no pote dos cabeças-de-chave do sorteio das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2022.

- Há a firme convicção de que Joachim Löw e sua comissão técnica entregarão resultados de sucesso apesar dos desafios a enfrentar. O treinador tomará todas as medidas necessárias para que a Alemanha tenha uma excelente Eurocopa em 2021. A comissão também recebeu o aviso de que os torneios subsequentes (Copa do Mundo de 2022 e a Euro-2024, esta a ser disputada na Alemanha) precisam fazer parte da perspectiva e das metas esportivas - disse a DFB.

Joachim Löw assumiu o comando da seleção alemã depois da Copa do Mundo de 2006 (ele era o auxiliar de Jürgen Klinsmann). Daquele torneio até a Eurocopa de 2016, ele conduziu a equipe a todas as semifinais de grandes eventos. O ápice foi a conquista da Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Porém, na edição de 2018, a Alemanha passou vexame e foi eliminada ainda na primeira fase. Ele tem contrato com a DFB até o fim de 2022.

