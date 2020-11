Ferrari vai apontar em breve piloto jr. que sobe à F1 em 2021. Filho de Schumacher é opção

(Foto: Mark Thompson/Getty Images)







A Ferrari vai decidir qual dos seus pilotos de sua academia - Mick Schumacher, Callum Ilott ou Robert Shwartzman - será convocado para entrar na Fórmula 1 em 2021. A informação foi dada pelo chefe da equipe, Mattia Binotto. Ele completou que decisão será tomada antes do final da temporada da Fórmula 2 no Bahrein (ou seja, antes de 5 e 6 de dezembro de 2020).

Todos os três estão competindo na Fórmula 2 em 2020, com Schumacher e Ilott atualmente em primeiro e segundo lugar, respectivamente, na classificação. A escuderia italiana tem ligação com a Alfa Romeo e a Haas. A primeira decidiu manter Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, apoiada pela Ferrari, no próximo ano. Portanto, parece que só haverá um assento disponível na Haas para Schumacher, Ilott ou Shwartzman, ja que o time americano anunciou que não vai seguir com o atual elenco formado por Kevin Magnussen e Romain Grosjean em 2021.

Antes do Grand Prix de Emilia Romagna na semana passada, o chefe da Ferrari foi perguntado se esperaria até o fim da temporada da F2 para tomar a decisão sobre qual piloto da Ferrari Driver Academy seria chamado para a F1.

- Acho que não vamos esperar pela corrida final no Bahrein ou Abu Dhabi. Penso que é algo que vamos decidir nas próximas duas semanas. Como dissemos, não há lugar para todos eles. Acho que todos eles estão indo bem na Fórmula 2 e, no momento, estamos considerando Mick, Callum e Robert. Eles têm uma temporada para terminar, estão focados na próxima corrida no Bahrein (28 e 29 de novembro), estão lutando pelo campeonato, que é muito importante para eles - disse Binotto.

- Nosso objetivo não é colocá-los na F1 somente, mas trazê-los algum dia para a escuderia Ferrari, para os carros vermelhos, e qualquer que seja esse caminho, é o menos importante. Um desses pilotos estará na F1 no ano que vem, e os outros terão oportunidades. Isso é conosco. Precisamos nos organizar e dar a eles a oportunidade - concluiu Binotto.

De acordo com o site da F1, o favorito é Mick Schumacher, ainda que Binotto não confirme isso.

