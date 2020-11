Flamengo anuncia saída de Domenèc Torrent do comando técnico

Por Redação Blog do Esporte

Rio de Janeiro, RJ





O Flamengo anunciou na tarde desta segunda-feira (9) que demitiu o técnico Domenèc Torrent. Treinador espanhol não resistiu a goleada sofrida por 4 a 0 para o Atlético Mineiro no domingo e se despede do clube.

Buscando um substituto a altura depois da passagem de Jorge Jesus, o Flamengo anunciou Torrent com a aposta de manter o bom desempenho da equipe. Mesmo sofrendo com desfalques durante a pandemia, o time não conseguiu se encaixar em campo.

Os maiores problemas foram as goleadas sofridas nos campeonatos em que disputa. No Brasileiro, sofreu os sonoros 4 a 1 para o São Paulo no dia 2 de novembro e 4 a 0 para o Galo. Na Libertadores, perdeu por 5 a 0 para o Independiente Del Valle no dia 17 de setembro. Na competição continental, o Flamengo terá pela frente o Racing, da Argentina.

Torrent chegou em julho no clube e disputou 24 jogos, com 14 vitórias, quatro empates e seis derrotas, com um aproveitamento de 63,8%. Marcou 42 gols e sofreu 36.

Em nota no Twitter, o Flamengo confirmou a saída e que neste momento os treinamentos serão comandados pelo interino Maurício Souza.