Pedro volta da Seleção e inicia tratamento no Flamengo ao lado de Gabigol e Thiago Maia

Três peças fundamentais do elenco do Flamengo que são dúvida para o jogo da próxima quarta-feira, contra o São Paulo, se apresentaram neste domingo no CT do Ninho do Urubu e iniciaram seus tratamentos. São eles Pedro, Thiago Maia e Gabigol.

Pedro acabou de voltar da seleção brasileira. O atacante foi cortado da lista de Tite porque sentiu dores o músculo adutor da coxa no treinamento de sábado. Ele entrou no segundo tempo na vitória por 1 a 0 sobre a Venezuela na última sexta-feira, no Morumbi, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo - Thiago Galhardo, do Internacional, foi convocado para o seu lugar.

Por sua vez, Gabigol e Thiago Maia sentiram problemas no empate em 1 a 1 com o Atlético-GO no sábado, no Maracanã. O atacante sentiu dores na posterior da coxa direita, enquanto o volante sofreu uma entorse no joelho direito. Ainda não há exames previstos para esses jogadores.

Rogério Ceni falou na coletiva de imprensa sobre as diversas dúvidas que tem para o segundo jogo contra o São Paulo.

- Se considerado o cansaço do Gabriel e a dor na posterior que ele sentiu. O desgaste do Bruno Henrique. Para mim, pesa bastante. Mas não sei que tipo de lesão é. São muitos jogos, quarta e sábado. É um ótimo elenco quando está completo. Mas ele vai perdendo a sua força quando lesões e desfalques acontecem - disse.

Flamengo e São Paulo se enfrentam na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbi pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O time paulista venceu o primeiro jogo por 2 a 1, no Maracanã.

Globo Esporte