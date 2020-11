Flamengo oficializa contratação do técnico Rogério Ceni, ex-Fortaleza

Foi Rogério Ceni colocar os pés no Rio de Janeiro para o Flamengo anunciar: ele será o novo treinador da equipe. O clube oficializou a contratação do técnico na manhã desta terça-feira, por meio de suas redes sociais. Seu contrato vai até dezembro de 2021.

Rogério Ceni já comanda o treino no Ninho do Urubu nesta terça. Inicialmente marcada para manhã, a atividade foi adiada para que Ceni tivesse tempo de chegar, ajustar os detalhes finais do contrato e ser apresentado ao elenco. Do Aeroporto Santos Dumont, ele foi direto para um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde descansa antes de se dirigir ao CT.

Na sua chegada ao Rio, Ceni recebeu o carinho de alguns torcedores. Não houve entrevistas, mas ele pôde ouvir gritos de: "Agora temos técnico!".

Chegam com Rogério Ceni o auxiliar-técnico Charles Hembert e o preparador físico Danilo Augusto. O contrato do ex-treinador do Fortaleza tem validade até o fim de 2021 porque é quando termina o mandato do presidente Rodolfo Landim.

O primeiro compromisso de Rogério Ceni no comando do Flamengo é na quarta-feira contra o São Paulo, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Globo Esporte