Fluminense anuncia Mari, campeã olímpica e reforço para a Superliga

Campeã olímpica em Pequim 2008, Mari vai reforçar o Fluminense na nova temporada da Superliga. A jogadora, que estava no vôlei de praia e chegou a formar dupla com Paula Pequeno, voltará a atuar no vôlei de quadra. O clube tricolor confirmou a contratação nesta quarta-feira.

O último clube de Mari, de 37 anos, foi o Bauru, na temporada 2016/2017. Além do Fluminense, ela chegou a negociar com o Curitiba, que já conta com as também campeãs olímpicas Sassá e Valeskinha.

- Já namorei o Fluminense outras vezes. Gosto muito do Hylmer e do clube também. Acredito que o time pode surpreender na Superliga. Temos meninas novas e jogadoras experientes, o que costuma ser uma boa mistura - disse a jogadora.

Com a chegada de Mari, sobe para dez o número de campeãs olímpicas em ação na Superliga (confira a lista no fim da matéria). Em suas últimas temporadas na quadra, a jogadora, que pode atuar como ponteira ou oposta, sofreu com lesões, que acabaram prejudicando a carreira.

- Estamos muito felizes com a chegada da Mari. Ela é uma grande jogadora, campeã olímpica e vai agregar muito ao time. Esperamos que ela nos ajude muito na busca dos nossos objetivos - afirmou o técnico Hylmer Dias.

Na praia, Mari formou dupla com Paula Pequeno por dez meses. A parceria, porém, só disputou dois jogos oficiais e foi desfeita em agosto, antes do retorno do circuito nacional em meio à pandemia de coronavírus.

Em quadra, Mari surgiu como grande promessa do vôlei nacional em 2003, com a camisa do Osasco. Logo chegou à seleção e foi convocada para as Olimpíadas de 2004. Apesar da queda traumática para a Rússia nas semifinais em Atenas, se firmou na equipe de José Roberto Guimarães nas temporadas seguintes até a conquista do ouro nos Jogos de Pequim. Em clubes, ela também tem passagem por São Caetano, Rio de Janeiro, Praia Clube e times do exterior, como o Pesaro, da Itália, e o Fenerbahçe, da Turquia.

Pela seleção brasileira, conquistou as Olimpíadas de Pequim, em 2008, os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, em 2011, e quatro edições do Grand Prix. Pelos clubes que defendeu, a atleta soma quatro Superligas (Osasco, em 02/03, 03/04 e 04/05, e Rio de Janeiro, em 2010/2011), uma Liga Italiana e uma Supercopa da Itália, pelo Pesaro, entre outros títulos.

