Franca Basquete derrota São Paulo e assume liderança do NBB

(Foto: João Pires/LNB)





O Franca Basquete venceu o São Paulo, por 96 a 90, na tarde deste sábado, por mais uma rodada do Novo Basquete Brasil (NBB) e assumiu a liderança provisória da competição. A partida foi disputada no ginásio Professor Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes.

Com o resultado, o Franca chegou aos nove pontos ganhos e está em primeiro na classificação geral, por pontos. No aproveitamento, o time do técnico Helinho é o atual quarto colocado, com 80% aproveitamento, com quatro vitórias e uma derrota e só fica atrás de Flamengo, Bauru e Paulistano, ambos com 100% de aproveitamento.

O time do São Paulo era um dos destaques da competição até então. A equipe tinha três vitórias em três jogos. Com a derrota de hoje, o Tricolor soma sete pontos e está em quarto lugar na classificação por pontos. No aproveitamento, o time está em quinto, com 75% de aproveitamento.

Na próxima rodada do NBB, o Franca encara o Pato Basquete, no dia 3 de dezembro, às 14h30. O São Paulo volta a jogar no mesmo dia, quando enfrenta o VipTech CMB, às 20h30.

O cestinha e grande destaque da partida foi Lucas Dias, com 31 pontos. Ele já havia sido cestinha de Franca nas últimas três vitórias da equipe. Elinho, também de Franca, foi o melhor nas assistências, com cinco. Já nos rebotes, Georginho, do São Paulo, conquistou 11 bolas e foi o melhor no quesito.

Um primeiro tempo arrasador do Franca Basquete, que terminou o primeiro período vencendo por 30 a 16. O placar foi ampliado na segunda parte e o time francano foi para o intervalo com 17 pontos de vantagem: 52 a 35.

Com ampla vantagem adquirida, o Franca tratou de administrar o resultado na segunda etapa. Porém, a estratégia não deu muito certo e o Tricolor tirou 16 pontos já no terceiro quarto, que terminou com placar de 66 a 65 para Franca.

Franca acordou no ultimo período do jogo e fechou a partida com 96 a 90 e chegando a quarta vitória consecutiva na competição.

Globo Esporte