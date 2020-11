Gatito é suspenso por três jogos e recebe multa por chute em cabine do VAR após derrota do Botafogo

(Foto: André Durão)





O goleiro Gatito Fernández precisará cumprir três jogos de suspensão no Brasileirão, além de pagar uma multa de R$ 26,6 mil por danificar o equipamento do VAR com um chute após a derrota do Botafogo por 2 a 0 para o Internacional. A Procuradoria do STJD homologou uma proposta de Transação Disciplinar nesta sexta-feira, que foi acatada pelo atleta e pelo Botafogo.

Com o acordo expedido pelo vice-presidente administrativo e auditor do Pleno, Felipe Bevilacqua, o jogador também se comprometeu a fazer um vídeo se retratando sobre o episódio. Caso o clube não aceitasse o acordo, o caso iria para julgamento.

Gatito se manifestou ainda nesta sexta-feira, pediu desculpas pela atitude e reconheceu o papel do árbitro de vídeo.

- Gostaria de pedir desculpas à comissão de arbitragem e a todos árbitros de todo o Brasil pelo incidente que eu tive com o VAR. Foi uma má decisão que eu tive nesse jogo. Jamais foi a minha intenção derrubar a cabine. Respeito todos os profissionais que trabalham na arbitragem do Brasil, em todas as categorias. Sei que o VAR é uma ferramenta nova, que está sendo usada no mundo inteiro, veio para ficar e ajudar o futebol. A gente ainda está se acostumando com isso, mas novamente peço desculpas.

Na partida realizada na sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo teve dois gols anulados pelo árbitro de vídeo, com Matheus Babi e Bruno Nazário. Revoltado, o goleiro derrubou a cabine do VAR com o pé na saída de campo (relembre no vídeo abaixo). Após o jogo, o árbitro Thiago Duarte Peixoto relatou em súmula o ocorrido "não observado pela equipe no campo de jogo".

A punição ao atleta só começa a contar a partir do próximo jogo. Ainda em fase de recuperação por um edema ósseo, o goleiro não vinha atuando, e Diego Cavalieri vinha sendo o titular do gol alvinegro. A comissão técnica do Botafogo inclusive já não esperava contar com Gatito para o confronto diante do Bragantino nesta segunda-feira, no Nilton Santos.

A tendência é que Diego Cavalieri já retorne ao gol do Botafogo neste jogo, depois de se recuperar da Covid-19, e já voltou a treinar com os companheiros nesta semana. A equipe comandada por Ramón Díaz ocupa o17º lugar no Brasileirão, com 20 pontos, e busca se reabilitar na tabela para fugir da zona de rebaixamento.

Globo Esporte