GP da Turquia: Stroll brilha na chuva e faz 1ª pole na F1 à frente de Verstappen; Hamilton é 6º

Lance Stroll na pole position, acreditem! Numa classificação caótica sob chuva em Istambul, o canadense conquistou pela primeira vez a posição de honra num grid na Fórmula 1 ao superar Max Verstappen, que havia liderado todos os treinos do fim de semana até então. No Q3, o canadense cravou 1m47s765, contra 1m48s055 do holandês.

É a primeira vez na temporada que a Mercedes não fica na pole position. Lewis Hamilton, que pode ser heptacampeão mundial neste domingo, seguiu seu fim de semana discreto e ficou em sexto lugar. Por outro lado, o companheiro Valtteri Bottas foi ainda pior e acabou em nono. Os carros da heptacampeã de construtores não se deram bem na pista molhada e, pela primeira vez desde o GP do Brasil de 2019, o time não tem o pole positon - na ocasião, Verstappen largou na frente com a RBR.

A segunda fila em Istambul terá Sergio Pérez, que chegou a liderar o Q3 e esteve perto da pole position mas acabou em terceiro, e Alexander Albon, que finalmente fez uma boa classificação com a RBR. Daniel Ricciardo, da Renault, completa os cinco primeiros no grid, dois postos à frente do companheiro Esteban Ocon. A classificação também foi boa para a Alfa Romeo, que teve Kimi Raikkonen em oitavoe Antonio Giovinazzi em décimo.

*George Russell cairá para 20º e último por troca de componentes do motor. Carlos Sainz caiu de 13º para 16º por bloquear Sergio Pérez. Mas com a punição de cinco posições do companheiro Lando Norris, o espanhol assumiu o 15º lugar, enquanto Norris parte do 16º lugar. Com isso, Vettel larga em 11º, Leclerc, em 12º, Gasly e Magnussen, em 13º e 14º, respectivamente.

STROLL: "Não consigo colocar em palavras agora, estou chocado! É um dos maiores destaques da minha carreira com certeza, sonhamos com esses momentos crescendo, e é bem especial!"

VERSTAPPEN: "Estou desapontado. Quando você é o primeiro por muito tempo e sai em segundo, não é o que você quer."

PÉREZ: "Um grande resultado para a equipe, algo que não esperávamos! Eu definitivamente prefiro o terceiro lugar do que o segundo, penso que amanhã, na largada, será uma boa diferença."

- Primeira pole de um piloto canadense desde Jacques Villeneuve no GP da Europa de 1997.

- Sexto lugar é a pior colocação de largada de Lewis Hamilton em 2020.

- Alfa Romeo levou seus dois carros ao Q3 pela primeira vez na temporada.

- Vettel não superava Leclerc numa classificação desde o GP da Hungria.

Cachorro na pista!

Pouco antes do começo da classificação, um cachorro invadiu a pista e correu livremente por alguns minutos, nas cercanias da curva 7. A direção de prova conseguiu resgatar o animal, mais um nas estatísticas de cachorros abandonados na Turquia.

Q1 - 18 minutos e cinco eliminados

A classificação começou sem chuva, mas com pista muito molhada. Alguns pilotos, como Verstappen, Albon, Norris, Leclerc e Vettel entraram com pneus intermediários, enquanto outros como Hamilton e Bottas usaram os compostos para chuva extrema, o que era mais adequado.

Ainda na volta de instalação, os dois pilotos da RBR escaparam da pista, e o holandês rodou, mas evitou a batida. Já Bottas, com os pneus de chuva extrema, fez inicialmente o melhor tempo, à frente de Ocon. Albon desistiu dos intermediários e colocou os pneus para chuva forte, mas ainda assim sofreu.

Faltando dez minutos para o fim do Q1, a chuva aumentou muito, e quem iniciou o treino com pneus intermediários se deu mal. Verstappen ficou ameaçado de sair da zona de classificados, em 15º, logo à frente de Leclerc. A 6m55 minutos da bandeirada, a classificação foi interrompida.

Após 44 minutos de interrupção, as condições melhoraram, e a pista finalmente foi liberada. Logo na volta de instalação, Raikkonen rodou e quase atingiu Leclerc.

Logo depois, Grosjean rodou e ficou preso na caixa de brita. A bandeira vermelha foi agitada de novo, mas a interrupção foi mais rápida, e o treino foi reiniciado quando faltavam 3m50 no cronômetro.

Nos minutos finais, as condições da pista melhoraram, e Verstappen estabeleceu o melhor tempo, com 1m57s485, com Albon completando a dobradinha da RBR. Acabaram eliminados os dois pilotos da Williams, os dois da Haas e Kvyat, que rodou com a AlphaTauri. Hamilton ficou apenas em 14º, dez segundos acima da marca de Verstappen após escapar da pista.

Eliminados

16º KEVIN MAGNUSSEN (HAAS)

17º DANIIL KVYAT (ALPHATAURI)

18º GEORGE RUSSELL (WILLIAMS)

19º ROMAIN GROSJEAN (HAAS)

20º NICHOLAS LATIFI (WILLIAMS)

Q2 - 15 minutos e cinco eliminados

Sem chuva, mas com o asfalto ainda muito molhado, os pilotos entraram imediatamente na pista no Q2. As condições foram melhorando volta a volta, mas Verstappen estabeleceu o melhor tempo de cara, com 1m57s125. Logo depois, Albon baixou para 1m56s721, e Stroll assumiu a liderança, com 1m55s730, e Raikkonen subiu para segundo.

Faltando cinco minutos para o fim, Verstappen reassumiu o primeiro lugar, com 1m53s486, e Pérez subiu para segundo, a 0s611 do holandês. As Mercedes finalmente apareceram, com Bottas e Hamilton em terceiro e quarto, mas já a mais de 1s5 de Max.

Logo depois, Albon pulou para segundo, e Verstappen melhorou sua volta para 1m52s036. A três minutos do fim, Bottas e Hamilton se colocaram entre os pilotos da RBR, e Max baixou ainda mais o tempo, para 1m50s293. A um minuto do fim, Raikkonen pulou para terceiro, atrás de Albon. Na última volta, Hamilton ainda assumiu o terceiro lugar.

No fim, os dois pilotos da McLaren e os dois da Ferrari acabaram eliminados, assim como Gasly, enquanto os dois da Alfa Romeo avançaram, assim como os dois das equipes RBR, Mercedes, Renault e Racing Point.

Eliminados

11º LANDO NORRIS (McLAREN)

12º SEBASTIAN VETTEL (FERRARI)

13º CARLOS SAINZ JR. (McLAREN)

14º CHARLES LECLERC (FERRARI)

15º PIERRE GASLY (ALPHATAURI)

Q3 - dez minutos e disputa pela pole

Ainda com pneus para chuva extrema, Verstappen seguiu dominante no começo do Q3 e cravou 1m52s326, mas foi superado por Pérez, que fez 1m52s037 com compostos intermediários. Max colocou o mesmo tipo de pneu e voltou para a pista, mas Pérez melhorou ainda mais, para 1m49s321.

Stroll também melhorou e estabeleceu a dobradinha da Racing Point, mas a 2s1 de Pérez. Verstappen ainda melhorou para 1m50s676 e ficou entre os carros da Racing Point. Na última volta, Stroll tomou a pole de Pérez, com 1m47s765. Max quase tomou o primeiro lugar, mas ficou 0s290 atrás.

