Guilherme Salas e Allam Khodair vencem em Goiânia, e Thiago Camilo lidera a Stock Car

(Foto: Divulgação Stock Car)





Após sua décima primeira etapa do campeonato, a Stock Car caminha para um desfecho emocionante em Interlagos, dia 13 de dezembro. Nesse domingo, Guilherme Salas e Allam Khodair venceram as corridas 1 e 2, respectivamente, e deixaram a disputa pelo caneco absolutamente embolada, com nada menos que 10 pilotos com chances de título, agora liderado por Thiago Camilo, que tem 238 pontos. Thiago é seguido por Daniel Serra, com 236 pontos, e Ricardo Maurício, com 231.

Numa corrida 1 cheia de emoção e com várias disputas, quem se deu melhor foi o paulista Guilherme Salas, que assumiu a primeira colocação no início da prova e venceu no Autódromo Internacional de Goiânia. Foi a primeira vitória do jovem e promissor piloto na categoria. Diego Nunes completou a prova em segundo, e Denis Navarro fechou o pódio em terceiro.

Em décimo na corrida 1, Rubens Barrichello garantiu largada na primeira posição na corrida 2. Mas um erro de cálculo de combustível lhe custou a vitória. Depois de um ágil e fabuloso trabalho de sua equipe nos boxes, por um princípio de pane seca, Barrichello foi ultrapassado na última curva da última volta por Allan Khodair, e também na reta de chegada por Nelsinho Piquet.

Vitória irretocável de Khodair após largar em 24º e frustração de Barrichello, que revelou que essa foi sua melhor corrida na Stock. A última etapa da Stock Car será disputada em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, com pontos dobrados para os pilotos.

Salas vence a corrida 1

Depois de brilhar o ano inteiro com bons resultados em treinos livres e pódios, Allam Khodair teve um dia para ser esquecido. Ele manteve a liderança nos primeiros instantes da corrida 1 após uma largada tranquila e sem acidentes. Após a segunda volta, Khodair passou a ser atacado por Guilherme Salas, que o ultrapassou, assumindo a liderança. Khodair perdeu também a segunda posição, para Bruno Baptista.

Na tentativa de recuperar as posições perdidas, Khodair tocou em Bruno Baptista e ambos escaparam da pista. Baptista perdeu posições e Khodair teve que abandonar a prova. Salas abria vantagem para Diego Nunes, segundo colocado. Salas conseguiu fazer sua parada e sair na frente de Diego Nunes, fator crucial para o jovem encaminhar a vitória.

A corrida 1 teve outros destaques, como o abandono de prova de Cacá Bueno, na primeira volta. Líder do campeonato, Thiago Camilo teve probelmas na segunda volta e recolheu o carro para os boxes. Companheiros de equipe, Átila Abreu e Galid Osman se tocam e ambos rodam.

Ricardo Maurício tentou atacar Barrichello na disputa pelo décimo lugar, mas resolveu abandonar, pensando na segunda corrida. Outra disputa que ganhou força na reta final foi Daniel Serra contra Ricardo Zonta, com o ex-Fórmula 1 terminando em sexto e Serra em nono.

Khodair vence a corrida 2 na última volta

Após largar em primeiro, Rubens Barrichello escapou e deixou Daniel Serra, atual tricampeão, assumir a liderança da prova. A dupla era seguida por Gabriel Casagrande e Ricardo Zonta. Enquanto Barrichello era pressionado por Casagrande, Serra pôde abrir alguma folga na ponta.

A prova chegou ao seu primeiro terço sem alterações nas primeiras posições, com Serra em primeiro, Barrichello em segundo, Casagrande em terceiro e Zonta em quarto. Na disputa pelo título, Ricardo Maurício fazia ótima prova, com boas ultrapassagens até assumir a oitava posição.

Thiago Camilo, que largou dos boxes, pressionou Bruno Baptista pelo 15º lugar, uma bela disputa que chamou atenção. Com ótimo trabalho de pit stop, Rubens Barrichello voltou na frente de Daniel Serra, recuperando a liderança da corrida. Vencedor da primeira prova, Guilherme Salas teve uma pane seca e abandonou.

Allam Khodair fez ótima corrida 2, voltando bem posicionado após uma parada nos boxes e conseguindo tirar de Daniel Serra a segunda posição. Em seguida, o piloto tentou se aproximar do líder, Barrichello. Mas não conseguiu. Barrichello utilizou bem os pushs para manter uma vantagem na casa de 0.9s e encaminhar a vitória. Numa última tentativa de passar Rubinho, na última curva da última volta, Khodair conseguiu a ultrapassagem e venceu. Nelsinho também conseguiu ultrapassar Rubinho e terminou em segundo.

Classificação da Stock Car

1) Thiago Camilo - 238 pontos

2) Daniel Serra - 236 pontos

3) Ricardo Maurício - 231 pontos

4) Ricardo Zonta - 224 pontos

5) Gabriel Casagrande - 224 pontos

6) Rubens Barrichello - 223 pontos

7) César Ramos - 203 pontos

8) Allam Khodair - 195 pontos

9) Guilherme Salas - 190 pontos

10) Diego Nunes - 180 pontos





Globo Esporte