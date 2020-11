Hamilton é incluído em lista de Ano Novo para receber título de ‘Sir’ do Império Britânico

Dias depois de ter alcançado a glória de chegar a sete títulos mundiais de Fórmula 1 e se igualar a Michael Schumacher como o maior campeão da categoria em todos os tempos, Lewis Hamilton foi incluído na tradicional lista de Ano Novo para receber o título de Cavaleiro da Ordem do Império Britânico e ser chamado de ‘Sir’, honraria para poucos na história do esporte a motor. A informação foi revelada pelo jornal inglês The Sun neste fim de semana.

Ao receber a honraria, Hamilton será apenas o terceiro piloto da Fórmula 1 a receber o título de Cavaleiro da Ordem do Império Britânico (CBE). Stirling Moss, em 2000, e Jackie Stewart, em 2001, receberam a honraria antes. Outras figuras lendárias da Fórmula 1 também têm o título de ‘Sir’, como Frank Williams, Colin Chapman, Patrick Head e Ron Dennis.

Stewart, em 1965, foi nomeado Oficial da Ordem do Império Britânico (OBE). Anos depois, Graham Hill, Nigel Mansell e Damon Hill receberam o reconhecimento da Família Real Britânica.

Hamilton já recebeu uma honraria do Império Britânico. Ao lado de Jenson Button, o heptacampeão mundial obteve, em 2009, o título de Membro da Ordem do Império Britânico. À época, Lewis tinha o título da temporada anterior, 2008, no currículo, depois da batalha inesquecível que culminou com a conquista no GP do Brasil daquele ano, em Interlagos.

