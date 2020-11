Hypera Pharma renova patrocínio ao futebol da Globo para temporada 2021

A Hypera Pharma, uma das maiores empresas farmacêuticas nacionais e também uma das principais investidoras em marketing e publicidade do Brasil, renovou o patrocínio à programação de futebol da TV Globo para 2021. A parceria permitirá que a empresa siga investindo em suas marcas, que incluem ícones como Addera D3, Benegrip, Alivium, Coristina d, Engov, Estomazil, Epocler, Vitasay 50+, Mantecorp Skincare, Miorrelax, Atroveran, Neo Química e Zero-Cal.

A capacidade de investimento em publicidade e propaganda da companhia aumentou com a entrada, neste ano, de Buscopan e Buscofem em seu portfólio, permitindo que suas marcas possam manter sua forte presença em mídia tradicional enquanto aumentam sua presença em meios digitais, buscando melhor equilíbrio de mix de meios para acompanhar o comportamento do consumidor.

Leticia Arslanian, Diretora de Consumer Marketing e Comunicação Integrada da Hypera Pharma, comenta que "Nossa decisão de renovar o patrocínio foi tomada com base em sólida análise de métricas de mídia e levou também em consideração a flexibilidade do novo pacote, que em 2021 permitirá acesso a diversas plataformas que compõem o ecossistema do Grupo Globo, incluindo TV aberta, Pay TV e meios digitais".

A continuidade do patrocínio consolida a presença da Hypera Pharma no universo do futebol. Em 2020, a companhia já havia reforçado sua atuação nesse segmento, com o anúncio do investimento de R﹩ 300 milhões para explorar, por 20 anos, os naming rights da Neo Química Arena.