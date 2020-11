Inter ilumina Beira-Rio de azul e branco e faz minuto de silêncio em homenagem a Maradona

O Inter pintou o Beira-Rio com o azul celeste e branco da Argentina para homenagear Diego Maradona. O maior ídolo do futebol argentino e um dos grandes da história do esporte morreu nesta quarta-feira, aos 60 anos, devido a uma parada cardiorrespiratória.

O clube mudou as cores da iluminação da cobertura do estádio pontualmente às 21h30, horário em que a bola rolaria para o duelo com o Boca, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A partida foi transferida pela Conmebol para a próxima quarta-feira, 2 de dezembro, também às 21h30.

O Inter também fez um minuto de silêncio simbólico em homenagem a Maradona. Imagens do eterno camisa 10 argentino foram exibidas no telão do Beira-Rio.

Diego Maradona morreu nesta quarta-feira, aos 60 anos, após uma parada cardiorrespiratória. Após a morte do ídolo, o presidente da Argentina, Alberto Fernández, declarou luto oficial de três dias no país.

Ele já havia preocupado os fãs no começo do mês, quando foi internado às pressas, com sintomas de anemia. Na época, foi descoberta uma pequena hemorragia no cérebro, e o ex-jogador precisou passar por uma cirurgia para drená-la. Após mais de uma semana de internação, ele recebeu alta no dia 12 de novembro e teria ficado em casa no período.

Inter e Boca se enfrentam na próxima quarta-feira, às 21h30, no Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A volta está marcada para 9 de dezembro, às 21h30, na Bombonera.

Globo Esporte