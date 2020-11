James Harden teria recusado oferta de R$ 270 milhões por ano para seguir no Houston Rockets

(Foto: Mike Ehrmann/Getty Images)





A determinação em deixar o Houston Rockets é tanta que fez James Harden recusar a maior proposta de extensão de contrato permitida pela NBA. Em números claros, mais de US$ 50 milhões por temporada, mais de R$ 270 milhões na cotação atual.

A proposta seria de US$ 103 milhões, quase R$ 558 milhões, por dois anos, além dos US$ 133 milhões, mais de R$ 660 milhões, que ele já teria direito pelos três anos restantes no vínculo atual. As informações são da ESPN americana.

A oferta generosa é a principal cartada para evitar a transferência de Harden, que estaria decidido a buscar um acerto com o Brookleyn Nets. De acordo com a mídia americana, Harden estaria há algumas semanas conversando com Kevin Durant e Kyrie Irving a respeito da possível mudança.

Harden, assim como Russell Westbrook, comunicou à direção dos Rockets o desejo de deixar a franquia. A equipe teria conversado com os Nets e pedido em troca jogadores e escolhas de draft, mas as duas partes não estariam nem perto de chegar a um acordo no momento.

Globo Esporte