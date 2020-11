Jornal espanhol cita sondagem do Celta de Vigo a Coudet, mas técnico do Inter nega contatos

(Foto: Ricardo Duarte/DVG/Inter)





Atual líder do Campeonato Brasileirão com o Inter, o trabalho de Eduardo Coudet começa a chamar atenção também na Europa. O Diário Atlántico, de Vigo, na Espanha, noticia nesta quarta-feira que o técnico argentino foi sondado para comandar o Celta, mas teria rechaçado a investida inicial.

De acordo com a publicação, Coudet entrou em uma lista de nomes cotados para substituir Óscar García. O espanhol ainda está empregado, mas tem o futuro incerto após confronto diante do Elche na sexta-feira, pela liga espanhola.

Conforme apurado pelo ge, porém, o treinador não foi procurado pelo clube espanhol recentemente. O Celta fez uma sondagem a Coudet no início do ano. Mas ele reafirmou seu compromisso com o Inter e rechaçou qualquer chance de avanço na tratativa.

O nome de Coudet na pauta europeia aparece um dia depois do treinador deixar aberto o futuro no Beira-Rio. O argentino, apesar de ter contrato com o Colorado até o final de 2021, diz que espera uma definição na eleição presidencial para saber se está nos planos da futura diretoria.

– Lógico que há uma influência política pelo que terá o clube no final do ano. Nenhum de nós sabe se seguirá aqui. Terá outra autoridade – afirmou.

Coudet atuou pelo Celta em 2002, após deixar o River Plate. O então meio-campista permaneceu lá uma temporada e retornou ao Monumental de Nuñez no ano seguinte.

