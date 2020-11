Liverpool empata com o Manchester City e perde a liderança do Inglês

(Foto: Getty Images)





Manchester City e Liverpool empataram em 1 a 1 neste domingo, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Inglês. Mohammed Salah (de pênalti) e Gabriel Jesus fizeram os gols da partida e Kevin De Bruyne desperdiçou uma penalidade, tudo no primeiro tempo. Resultado pior para o Liverpool, que caiu duas posições na tabela e perdeu a liderança da Premier League. O City ocupa o 11º lugar na classificação. O novo líder da competição é o Leicester.

O atacante Mohammed Salah fez o seu oitavo gol pelo Liverpool nesta edição da Premier League. Com isso, empatou no topo da artilharia do campeonato, junto de Calvert-Lewin, do Everton, e Heung-min Son, do Tottenham.

Gabriel Jesus parece muito bem recuperado da lesão muscular sofrida em setembro. Nos três jogos que fez até aqui na temporada, três gols marcados, um em cada. O belo gol deste domingo contra o Liverpool veio depois de 19 passes do time.

O Manchester City poderia ter terminado o primeiro tempo com a virada, mas De Bruyne desperdiçou o pênalti. Algo raro para ele, que tem três gols de pênalti em sua carreira na Premier League.

Na próxima rodada, o Liverpool vai encarar o Leicester, em confronto direto na briga pela liderança. Enquanto isso, o Manchester City vai enfrentar o Tottenham, fora de casa. Os dois jogos serão no dia 21 de novembro.

