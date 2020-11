Longe, mas online: veja como Cuca ajudou o Santos à distância durante afastamento por Covid-19

A expectativa do Santos é ter o retorno do técnico Cuca, recuperado de Covid-19, ao CT Rei Pelé nesta quinta-feira, dois dias antes da partida contra o Sport, no sábado, às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Teoricamente, Cuca está longe do Santos desde o dia 7 de novembro, quando foi internado em um hospital em São Paulo após contrair o coronavírus. Na prática, porém, durante o período afastado, o técnico esteve mais perto do que se imagina.

Mesmo com sintomas leves e algumas complicações em decorrência do coronavírus, como a dificuldade para respirar, Cuca não se desligou do Santos. Pelo contrário.

O treinador recebeu relatórios preparados pela comissão técnica sobre jogos e treinos, além de ter ficado em contato frequente com profissionais do clube.

Cuca ficou internado por nove dias e, após receber alta, foi recomendado a repousar por 10 dias antes de retomar suas atividades no CT Rei Pelé. O técnico, então, foi para Curitiba ficar com a família, mas ajudou o auxiliar Marcelo Fernandes a comandar o Peixe à distância.

– Temos uma comissão técnica e temos um comandante, que infelizmente não está aqui, que é o Cuca. E nos falamos bastante. O clube tem um direcionamento muito legal deles – disse Marcelo Fernandes, após a vitória sobre a LDU, na última terça-feira pela Libertadores.

Os desafios de Cuca

Se tudo ocorrer conforme o planejado, Cuca deve voltar a comandar o Santos já diante do Sport, no sábado. Importante ressaltar que o técnico seguirá sob avaliação diária do departamento médico, por precaução.

Para a partida, o Peixe teve ter os retornos de João Paulo, Madson e Sandry, que voltaram a testar positivo para Covid-19 e não puderam entrar no Equador, e Jobson, que cumpriu suspensão na Libertadores.

Uma vitória é fundamental para o Santos se manter na parte de cima da tabela e se recuperar da derrota para o Athletico. A preparação será iniciada justamente nesta quinta-feira.

Além do Brasileirão, há o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, prioridade do Santos na temporada, contra a LDU, na próxima terça-feira. Com a vitória no Equador, o Peixe pode até perder (desde que seja por 1 a 0) que garante a vaga nas quartas de final.

Veja os próximos jogos do Santos:

28/11 – Santos x Sport – Vila Belmiro – Brasileirão;

1/12 – Santos x LDU – Vila Belmiro – Libertadores;

6/12 – Santos x Palmeiras – Vila Belmiro – Brasileirão;

13/12 – Flamengo x Santos – Maracanã – Brasileirão.





Globo Esporte