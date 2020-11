Maradona passará por cirurgia para operar hematoma na cabeça

Por Redação Blog do Esporte





O ex-jogador Diego Maradona passará por uma cirurgia para operar um hematoma na cabeça, de acordo com informações de seu médico, Leopoldo Luque, em entrevista na Argentina. Maradona será levado para uma clínica em Olivos, em Buenos Aires, e a cirurgia pode ocorrer ainda nesta terça-feira (3).

Uma tomografia realizada nesta terça detectou um hematoma no ex-jogador que causou um sangramento interno. Não ficou claro se Maradona sofreu alguma lesão que causou o problema.

Maradona estava internado em um hospital em La Plata, a cerca de 60 km da capital, reclamando de dores no corpo, principalmente no abdômen. Foi descartada a suspeita de Covid-19 após exame.

Antes da tomografia, o boletim médico dado aos repórteres que estavam na porta do hospital é de que o paciente insistia em receber alta nesta quarta-feira (4) e que estava bem, caminhando pelos corredores.

“Ele está bem melhor que ontem, com vontade de ir embora. Gostaria que ele ficasse mais um dia. Ele está anêmico, um pouco desidratado, temos que corrigir isso e ver se ele continua melhorando”, declarou Luque horas antes, esperando na recuperação de Maradona.

No último sábado (31) Maradona comemorou 60 anos, mas, de acordo com uma pessoa que teve contato com o ex-jogador e que conversou com o jornal Folha de S.Paulo, Diego estava abatido, triste por não reunir os filhos e triste também pela morte do cunhado Raúl Machuca, marido de sua irmã Kitty e de que Maradona era bastante próximo. Raul morreu em agosto de Covid-19.