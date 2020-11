Médico relata melhora no estado de saúde de Maradona: "A recuperação é incrível"

(Foto: Demian Alday Estévez/EFE)





O médico Leopoldo Luque voltou a falar sobre o estado de saúde de Maradona. Após revelar que o ídolo argentino apresentou sintomas de abstinência e que não queria passar mais tempo no hospital, o especialista afirmou que o ex-jogador está lúcido, cada dia melhor e apresentando uma recuperação incrível.

"Diego está melhor, muito melhor. Cada dia melhor. A recuperação é incrível. Ele está muito lúcido, ele é muito bom"

O médico também declarou que a sedação de Maradona vem sendo diminuída e, neste domingo, o técnico do Gimnasia acompanhou a partida contra o Veléz, pelo Campeonato Argentino. Ele assistiu o jogo pelo tablet e "estava falando sobre cada jogada como se estivesse em campo".

A última atualização apresentada pelo hospital onde o craque está internado diz que este domingo foi o melhor dia de Maradona desde terça-feira. Luque acrescentou, ainda, que um novo relatório sobre o estado de saúde do argentino será divulgado nesta segunda-feira e que ainda não há previsão de alta.

A situação clínica de Maradona

Responsável pelo procedimento, Leopoldo Luque é neurocirurgião e médico particular de Maradona desde 2016. A cirurgia é considerada simples, mas havia a preocupação pela condição do ex-jogador, que completou 60 anos recentemente.

O argentino chegou ao hospital com anemia e desidratação. Ele andava e comia com dificuldades nos últimos dias. De acordo com médicos ouvidos pelo jornal “Clarín”, o hematoma subdural é decorrente de um trauma, que pode ter ocorrido há pouco tempo ou há vários anos.

No caso de Maradona, os exames constataram que o problema era crônico e necessitava de intervenção cirúrgica. O campeão do mundo em 1986 segue em observação no hospital.

Globo Esporte