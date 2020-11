Melo e Kubot vencem em Viena pela terceira vez desde 2015

Campeões do ATP 500 Viena em 2015 e 2016, o brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot conquistaram seu terceiro título da competição na manhã deste domingo ao derrotar os atuais bicampeões de Roland Garros, a dupla formada pelo escocês Jamie Murray e o britânico Neal Skupski, por 2 sets a 0, parciais de 7/6 e 7/5. A vitória foi um passo importante para o objetivo da equipe polaco-brasileira: o de se classificar para a ATP Finals, torneio que reúne as oito melhores duplas do ano e que será disputado de de 15 a 22 de novembro, em Londres. Foi, ainda, o 35º título da vitoriosa carreira do brasileiro, que por várias vezes ocupou o primeiro lugar no ranking mundial de duplas, e o 15º da sua parceria com Kubot.

- Foi um jogo muito disputado. Sabíamos que seria. É uma grande equipe - disse Melo ao site da ATP após a partida: - Acho que conseguimos jogar como temos jogado desde o início do torneio e foi muito bom. A partida foi decidida ponto a ponto. Acho que experimentar toda esta boa energia de Viena fez com que obtivéssemos outro título.

O entrosamento entre Melo e Kubot, juntos há cinco anos e donos de um troféu de Wimbledon, fez toda a diferença na partida. A harmonia entre os dois é tão grande que eles estão até empatados no ranking de duplas, onde hoje dividem a 12ª colocação. A dupla saiu de Viena com 40.500 euros (o equivalente a cerca de R$ 265 mil, na cotação deste 1 de novembro) para dividir. Além disso, os 500 pontos conquistados devem levá-los a uma posição melhor na briga pelas quatro vagas restantes entre as oito da ATP Finals: no início da semana, eles ocupavam a 11ª colocação na disputa.

No jogo de hoje, o 2 a 0 pode enganar: a partida, na verdade, foi muito disputada, game a game, indo inclusive para o tie break no primeiro set. O título de Viena se junta, este ano, ao do ATP de Acapulco, México, conquistado por Kubot e Melo em fevereiro, antes da paralisação do circuito de tênis por causa da pandemia da Covid-19. Os dois foram ainda finalistas em Colônia, na Alemanha.

Melo e Kubot garantiram vaga na final após vencer os alemães Andreas Mies e Kevin Krawietz de virada, por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/4 e 10/8, na semifinal deste sábado no super tie-break. Já Murray e Skupski derrotaram Fabrice Martin e Robert Farah na semifinal, por 2 sets a 0 (6/4 e 6/4).

Rublev ganha seu quinto título em 2020

Que Djokovic que nada! O russo Andrey Rublev, oitavo do ranking, se tornou hoje o maior vencedor de títulos da ATP de 2020 até o momento ao vencer a final de simples em Viena. Foi seu quinto troféu do ano, contra quatro do sérvio número 1 do mundo. Além disso, o jogador de 23 anos empatou com o sérvio na liderança do número de vitórias na temporada, com 39 para cada um. Com 105.240 euros a mais na conta bancária (cerca de R$ 685 mil), o russo ainda levou mais 500 pontos no ranking e garantiu classificação, pela primeira vez em sua carreira, para o ATP Finals, que reunirá este mês os oito melhores jogadores do ano em Londres.

Na final em Viena, Rublev derrotou o italiano Lorenzo Sonego, que eliminou Djokovic nas quartas-de-final da competição, por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/4.

Um título muito esperado no Cazaquistão

O australiano John Millman conquistou, aos 31 anos, o primeiro título de ATP Tour em 186 jogos e 12 anos carreira ao derrotar o francês Adrian Mannarino por 2 sets a 0 (7/5, 6/1) na final do Astana Open em Nur-Sultan, no Cazaquistão. O tenista, que ocupa a 43ª posição no ranking, mas já chegou a ser 33º do mundo, sofreu com uma série de contusões e chegou a pensar em encerrar a carreira em 2011, aos 23 anos. Mas persistiu e acabou vitorioso na primeira edição do torneio, organizado para fazer parte do calendário nesta retomada do tênis após a paralisação causada pela pandemia de coronavírus.

- Isso é incrível. Estou muito feliz e aliviado. Sinto-me muito satisfeito. É um momento de pura satisfação. Essas coisas não são fáceis de ganhar e fazê-lo em um lugar onde me senti tão confortável durante toda a semana, em termos de hospitalidade, torna tudo realmente especial. Ganhar o Astana Open inaugural é especial - disse o tenista, emocionado.

Globo Esporte