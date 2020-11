Nadal salva cinco match points, mas é superado por Thiem em jogo de alto nível no ATP Finals

(Foto: Getty Images)





Se o primeiro confronto em Londres deu a Rafael Nadal alguma esperança de um caminho tranquilo rumo ao inédito título do ATP Finals, Dominic Thiem tratou de dar ao espanhol um choque de realidade. Num jogo de altíssimo nível, com 62 winners e ralis emocionantes, o Touro Miúra salvou cinco match points em games diferentes, mas foi superado pelo jogo mais inspirado do austríaco nos momentos decisivos. Em 2h25 de partida, Thiem levou a melhor por 2 sets a 0, parciais de 7/6(7) e 7/6(4).

O resultado levou Thiem à liderança isolada do Grupo "Londres 2020", com 100% de aproveitamento em dois jogos, e encaminhou a classificação do austríaco às semifinais - será selada se Stefanos Tsitsipas vencer Andrey Rublev mais tarde. Na próxima e última rodada da fase de grupos Thiem encara Rublev, enquanto Nadal enfrentará Tsitsipas, atual campeão do torneio.

Com dois especialistas no saibro se enfrentando num piso rápido, o primeiro set teve pontos trabalhados e de altíssimo nível – seriam 37 winners e apenas 19 erros não forçados em 13 games. Ninguém teve chance de quebra, com os dois tenistas tendo no máximo 0-30 no saque adversário.

No tie-break, Thiem tentou uma cruzada curta, que bateu na fita e foi para fora, dando um mini break (4-2) a Nadal. O espanhol teve o primeiro set point sacando em 6-5, mas mandou na rede. O segundo, no saque do austríaco, foi salvo pegando o Miúra no contrapé. E aí Thiem cresceu. Numa cruzada vencedora fechou a parcial em 7/6(7).

No segundo set, Rafael Nadal teve a chance da quebra logo no primeiro game. Thiem salvou com uma paralela vencedora e depois reverteu o placar para confirmar o saque. No sétimo o espanhol finalmente teve sucesso e quebrou o serviço do rival com um winner.

No oitavo, Thiem deu o troco. Nadal salvou o primeiro break point contra em um rali com 21 trocas. Na segunda chance, em outro pontaço, o austríaco subiu à rede para selar a quebra com um forehand, igualando novamente em 4/4. Embalado, Thiem confirmou o próprio serviço e encurralou Nadal com três match points no serviço do espanhol, em 0-40. O espanhol salvou os três e subiu à rede para igualar novamente o placar.

Sem novas quebras, o jogo foi novamente para o tie-break. O equilíbrio observado em toda a partida se manteve no início, mas Thiem conseguiu um mini-break e depois deslanchou até abrir 6/2. Nadal salvou mais dois match points, mas caiu na terceira chance com um erro não forçado, com Thiem fechando o jogo em 7/6(4).

Entenda como funciona o torneio

A ATP Finals reúne os oito melhores jogadores da temporada, além das oito melhores duplas. Nesta temporada Diego Schwartzman, número 9 do ranking de simples da ATP, entrou na disputa devido à desistência de Roger Federer, atual número 5 da lista.

O campeão soma 1.500 pontos no ranking e fatura US$ 1,56 milhão (mais de R$ 8 milhões). Os tenistas são divididos em dois grupos, que nesta temporada receberam os nomes da primeira e da atual sede do torneio.

Diferente do formato de outras disputas, não há eliminação na fase de grupos. Os jogadores de cada um dos dois grupos se enfrentam entre si. Os dois melhores de cada avançam às semifinais e, subsequentemente, os dois vencedores decidem o título - o procedimento é idêntico para a chave de duplas.

Globo Esporte