NBA anuncia calendário 2020/2021 a partir de dezembro, com repescagem e playoffs em maio

(Foto: Mike Ehrmann/Getty Images)





A NBA anunciou detalhes sobre o formato de disputa para a temporada de 2020-2021. Na 75ª temporada regular, cada time vai disputar 72 partidas. Os playoffs estão previstos para começar 22 de maio de 2021 e terminar em 22 de julho, um dia antes das Olimpíadas de Tóquio. E o sistema de repescagem foi aprovado.

No dia do anúncio, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o sistema de repescagem. O torneio play-in será disputado ao fim da temporada regular, e antes dos playoffs. Todas as equipes que estiverem entre a sétima e a décima posições de cada conferência estarão aptos a jogar.

As equipes que estiverem ocupando as sétimas e oitavas posições terão duas chances de vencer uma partida e garantir vaga nos playoffs. Entretanto, quem estiver na nona e décimas posições, terá que vencer duas vezes consecutivas para conseguir a vaga.

Ao fim da temporada regular, a equipe que estiver em sétimo lugar de cada conferência vai disputar uma partida com o oitavo colocado. O vencedor vai conquistar a sétima posição da conferência para os playoffs.

O time com o nono melhor aproveitamento em cada conferência vai receber a equipe com a décima campanha. O perdedor do confronto entre sete e oito colocados vai receber o vencedor do confronto entre nono e décimo. O vencedor dessa partida ficará com a oitava vaga da conferência para os playoffs.

Confira o calendário previsto para a temporada 2020-2021 da NBA:

– 11 a 19 de dezembro 2020 – jogos de pré-temporada

– 22 de dezembro 2020 a 4 de março 2021 – primeira metade da temporada regular

– 5 a 10 de março 2021 – All-Star break

– 11 de março a 16 de maio 2021 – segunda metade da temporada regular

– 18 a 21 de maio – torneio de play-in

– 22 de maio a 22 de julho – NBA Playoffs 2021

Globo Esporte