NHL considera realizar temporada 2020-21 com calendário reduzido e sem 'bolha'

A National Hockey League (NHL) está estudando a possibilidade de realizar a temporada 2020-21 com um calendário de jogos reduzido. Além disso, como revelou o comissário da liga, Gary Bettman, as partidas poderão ser disputadas sem o esquema de bolhas, mas com vários jogos restritos em curtos períodos, sem a necessidade fazer muitas viagens.

"Você vai jogar por 10 a 12 dias. São várias partidas sem viajar. Quando a série terminar, os atletas poderão voltar para casa por uma semana, ficando com sua família. Teremos nossos protocolos de teste e todos as outras coisas necessárias", disse Bettman.

Porém, o comissário afirmou que qualquer plano representará um esforço colaborativo entre a liga e a associação dos jogadores (NHLPA).

“Não será tão eficaz quanto uma bolha, mas achamos que podemos, se seguirmos esse caminho, minimizando os riscos na medida do prático e sensato. É disso que estamos falando", admitiu Bettaman.

O comissario ponderou no entanto, lembrando que as atuais restrições de viagem entre Canadá e Estados Unidos podem atrapalhar este tipo de plano a princípio. “Obviamente, não vamos mover todas as sete franquias canadenses para os Estados Unidos e, portanto, temos que buscar maneiras alternativas de jogar”, acrescentou.

A NHL e a NHLPA afirmaram no mês passado que tinham como meta iniciar a temporada no dia 1º de janeiro. A edição 2019-20 paralisada pela pandemia foi concluída em 28 de setembro, quando o Tampa Bay Lightning venceu a Stanley Cup em uma bolha biossegura em Edmonton, no Canadá.

