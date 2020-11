Árbitro registra em súmula que foi chamado de "covarde" por diretores do Corinthians

(Foto: Marcos Ribolli)





O árbitro do empate por 0 a 0 entre Corinthians e Grêmio, neste domingo, na Neo Química Arena, relatou em súmula que foi ofendido por dois dirigentes do Timão.

Segundo Caio Max Augusto Vieira, os diretores adjuntos Eduardo Almgren Ferreira e Jorge Agle Kalil o chamaram de covarde no intervalo da partida. Diz a súmula (mantido o texto original do árbitro):

"Informo que no intervalo da partida enquanto a equipe de arbitragem se dirigia para o vestiário, dois diretores do s. c. corinthians paulista que se encontravam na zona mista, identificados como os senhores, eduardo almgren ferreira (...) e jorge agle kalil, gritavam insistentemente em nossa direção as seguintes palavras, " vocês estão caindo na pressão deles, seus covardes". informo que ambos foram identificados pelo delegado da partida sr: quintino maudonnet neto"

O Corinthians teve dois jogadores expulsos na partida: Marllon e Otero. O primeiro levou amarelo por entrada em Matheus Henrique, mas o árbitro mudou a decisão ao ver um corte na canela do jogador gremista – e trocou o cartão para vermelho. Ele depois reviu o lance no monitor do VAR e manteve a expulsão.

Com o empate, o Timão foi a 26 pontos, na 13ª colocação (perderá um posto esta noite, depois do jogo entre Sport e Atlético-GO). Está dois pontos à frente da zona de rebaixamento.

O próximo jogo é quarta-feira, às 21h30, contra o Coritiba, no Couto Pereira.

Globo Esporte