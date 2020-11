Neto é eleito para o Conselho do Corinthians e ganha condição de disputar a presidência

(Foto: Mauro Horita/Ag.Corinthians)





Ídolo do Corinthians, o ex-jogador Neto foi um dos 200 sócios do clube eleitos para o Conselho Deliberativo, no último sábado. Ele terá mandato de 2021 a 2023.

Com a eleição, Neto passa a ter os pré-requisitos necessários para disputar a presidência do Corinthians. Há três meses, ele afirmou que será candidato no próximo pleito, em 2023.

O estatuto do Timão determina que para concorrer ao cargo máximo na administração do clube é preciso ser conselheiro vitalício ou ter sido eleito conselheiro duas vezes. Neto já havia ocupado o cargo entre 2012 e 2015.

O hoje apresentador e comentarista esportivo foi eleito pela chapa Liberdade Corinthiana, que fez oposição à gestão de Andrés Sanchez e não apoiou abertamente nenhum candidato à presidência na eleição do último sábado. Duílio Monteiro Alves venceu.

Líder deste grupo político, o conselheiro Herói Vicente afirmou durante live com o canal "Capitão Corinthiano" que Neto mudou de ideia e não será mais candidato à presidência em 2023. O ge tentou contato com o ex-jogador, mas não obteve sucesso até a publicação desta reportagem.

O camisa 10 na conquista do Brasileirão de 1990 não foi ao Parque São Jorge no último sábado votar.

Além de Neto, outros dois ídolos do Timão tornaram-se conselheiros no último sábado: o ex-goleiro Ronaldo Giovanelli e o ex-volante Biro Biro, ambos por chapas que apoiam o presidente eleito Duilio Monteiro Alves.

Veja as chapas eleitas ao Conselho do Corinthians e qual candidato à presidência elas apoiavam:

Preto no Branco (Duilio): 303 (11%)

Recontruir (Gobbi): 255 (9%)

Renovação e Transparência (Duilio): 231 (8%)

São Jorge (Augusto): 180 (6%)

Tradição Corinthiana (Duilio): 169 (6%)

Liberdade Corinthiana (Independente): 164 (6%)

Corinthians com respeito (Duilio): 151 (5%)

Valores Corinthianos (Gobbi): 147 (5%)





