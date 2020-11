Luiz Adriano sofre lesão na coxa esquerda e desfalca o Palmeiras na Libertadores

(Foto: MARCOS SOUZA/NASCIMENTOSOUZAPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)





O Palmeiras sofreu mais um desfalque importante para a sequência da temporada: o atacante Luiz Adriano. Ele teve uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda no jogo contra o Goiás, no sábado, e deve ficar afastado entre três e quatro semanas.

O camisa 10 já vinha sofrendo com problemas físicos nas últimas semanas e perdeu dois jogos recentes por sobrecarga muscular na mesma coxa. Agora, ficará fora até estar 100% recuperado da lesão.

Dessa maneira, Luiz Adriano está fora dos dois jogos contra o Delfín, pelas oitavas de final da Libertadores, marcados para as duas próximas quartas-feiras.

Para o jogo de ida, no Equador, o problema do ataque é ainda maior, já que Willian, substituto natural do centroavante, também está fora, por conta da Covid-19, assim como Aníbal, garoto que foi titular contra o Ceará.

Fabricio, que estreou pelo profissional no sábado, contra o Goiás, está inscrito e pode ser opção para atuar na vaga de Luiz Adriano.

Globo Esporte