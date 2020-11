Após anunciar chileno, Palmeiras trabalha por mais reforços do exterior até segunda-feira

(Foto: Cesar Greco / Ag. Palmeiras)





A diretoria do Palmeiras trabalha para que o zagueiro chileno Benjamín Kuscevic não seja a única contratação do exterior anunciada pelo clube até a próxima segunda-feira, quando fecha a janela de transferências estrangeiras para o mercado nacional.

O clube atua em silêncio para avançar em novas negociações, mas há interesse em fechar pelo menos mais uma contratação nos próximos dias.

Desde o início da temporada, o Verdão tem avaliado e mapeado opções de fora do Brasil, principalmente de atletas sul-americanos. Foi assim que os palmeirenses tentaram as contratações do colombiano Daniel Muñoz, ex-Atlético Nacional, e do argentino Marcelo Herrera para a lateral direita.

Na última quarta-feira, Abel Ferreira afirmou que entregou para a diretoria uma avaliação do elenco. O português tem sido elogiado nos bastidores do clube pelos primeiros dias de trabalho na Academia de Futebol.

A chegada de Benjamín Kuscevic, por exemplo, já vinha sendo tratada pelos palmeirenses antes da contratação da nova comissão técnica. Abel Ferreira foi informado da negociação e aprovou a chegada do zagueiro de 24 anos.

A lateral esquerda conta atualmente com Matías Viña como titular absoluto. O uruguaio foi elogiado pelo treinador durante a coletiva da última quarta-feira.

O reserva imediato é Lucas Esteves, que tem apenas dois jogos como profissional e ainda se recupera de lesão muscular. Outra opção é o zagueiro Renan, que também atua improvisado no setor. Nome certo da seleção do Uruguai, Viña deve continuar desfalcando o Verdão durante as rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas.

Na semana passada, o Palmeiras tentou a contratação de Marquinhos Cipriano, mas o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, não liberou o empréstimo do atacante, que também atua como lateral. O nome do meio-campista Mathias Villasanti é avaliado pelo Verdão, como informou o Esporte Interativo.

Depois da janela do exterior, que fecha na próxima segunda-feira, dia 9, os clubes da Série A terão até o dia 20 de novembro para substituir até oito jogadores entre os inscritos para a disputa do Brasileirão.

Globo Esporte